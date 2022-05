करनाल: असंध में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां पर एक कार और ट्रक की टक्कर (road accident in karnal ) हो गई. इस हादसे में गाड़ी में सवार चार लोगों की मौत (four person died in road accident in karnal) हो गई. इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोगों ने इलाज के दौरान हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया.

जांच अधिकारी ने कहा कि रविवार सुबह करीब 10:30 बजे हादसा पेश आया. उन्होंने कहा कि जैसे ही पुलिस को सूचना मिली हमने मौके पर जाकर मुआयना किया. उस समय आसपास के लोगों ने उनको निकालकर एंबुलेंस में भेज दिया था, जबकि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी. ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है. परिजनों के बयान लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी और ट्रक चालक को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

जांच अधिकारी ने बताया कि कार में सवार चारों व्यक्ति सालवन से पानीपत जा रहे थे. गाड़ी में सवार 3 व्यक्ति पानीपत के रहने वाले थे और 1 व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला था. पुलिस कर्मचारी ने बताया कि कार कैथल की तरफ से आ रही थी और जबकि ट्रक करनाल की तरफ से जा रहा था और असंध सालवन गांव के पास यह हादसा हुआ. उन्होंने कहा कि ट्रक चालक के बारे में पता चल गया है. ट्रक चालक पास ही के गांव फफड़ाना का रहने वाला है. उन्होंने कहा किशव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप सौंप दिए जाएंगा. फिलहाल आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.