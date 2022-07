करनाल: राष्ट्रीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य सांसद कुमारी शैलजा करनाल (Member of National Congress Working Committee) पहुंची. करनाल पहुंचकर सबसे उन्होंने आदिवासी महिला द्रोपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर खुशी जाहिर की. इसके बाद उन्होंने हरियाणा में चल रहे भ्रष्टाचार, अवैध माइनिंग, नूंह में हुए डीएसपी हत्याकांड व विधायकों को मिल रही धमकियों को लेकर सरकार पर निशाना साधा.

कुमारी शैलजा ने हरियाणा में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार ईडी, इनकम टैक्स व सीबीआई को बंदी बनाकर रखे हुए है. उन्होंने कहा कि ईडी के जरिए सरकार मन मर्जी से कहीं भी छापेमारी करा रही है. कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में विधायकों को धमकियां मिल रही है. इस ओर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है.

करनाल में पूर्व राज्यसभा सांसद कुमारी शैलजा ने सरकार पर साधा निशाना

इसके साथ ही आगे उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में अवैध माइनिंग माफिया (mining mafia in haryana) को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है. हाल ही में नूंह के पंच गांव में अवैध माइनिंग के चलते डीएसपी लेवल के अधिकारी की हत्या ने हरियाणा में आम आदमी की सेक्योरिटी के दांवों की पोल खोल के रख दी है. उन्होंने कहा कि हरियाणा में नशा (Drug addiction in Haryana) गांव-गांव तक पहुंच गया है. यही नहीं बढ़ती महंगाई (inflation increased in Haryana) ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है.

कुमारी शैलजा ने हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई को लेकर कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह पर कहा कि पार्टी से हटकर काम करने का अधिकार किसी को नहीं है. हाई कमान के फैसले से ही नियुक्तियां होती है. कुलदीप विश्नोई का मामला काफी ज्यादा पेचीदा हो चुका है. पंचायती चुनावों में सिम्बल पर चुनाव लड़ने की बात पर शैलजा ने हाई कमान को फैसला करने की बात कही.