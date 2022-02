जींद: हरियाणा के जींद जिले में एक शर्मनाक मामला (Crime Against Child In Haryana) सामने आया है. जहां एक पिता ने बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया. पिता ने क्रूरता की हदें पार कर अपनी दो बच्चियों के गुप्तांग में नुकीली चीज से वार (Father attacked daughter in Jind) कर दिया. मां ने लहूहुहान दोनों बेटियों को जींद नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां उनका इलाज चल रहा है. बच्चियों की उम्र करीब दो या तीन साल बताई जा रही है.

बच्ची की मां ने पति पर आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. फिलहाल, जींद सिविल लाइन थाना पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. यह शर्मनाक घटना उस गांव बीबीपुर (Haryana Bibipur village) की है. जहां से बेटियों को सम्मान देने वाले सेल्फी विद डॉटर अभियान (Selfie with daughter campaign) की शुरुआत हुई थी. यह गांव बेटियों को सम्मान देने के विषय को लेकर पूरे दुनिया भर में चर्चित हुआ था. देश-विदेश की बड़ी-बड़ी हस्तियों ने इस गांव का उदाहरण दिया था, लेकिन गांव में इस तरह की घटना होने से गांव के सम्मान पर आंच आने लगी है. और यहां के लोगों की सिर शर्म से झुक गया है.

बीबीपुर गांव की महिला का मायका मध्य प्रदेश में है. घटना के बाद वह अपनी दो बच्चियों के साथ घर से भागकर जींद बस स्टैंड के पास पुलिस बूथ पर पहुंची और घटना की जानकारी वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को दी. पुलिस की मदद से बच्चियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जींद सिविल थाना के जांच अधिकारी महेंद्र सिंह का कहना है कि बच्चियों की मां से बातचीत करने व भाषा समझने में दिक्कत हो रही है. इसलिए किसी महिला अधिकारी को इसकी जांच के लिए लगाया जा रहा है.

