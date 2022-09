जींद: जींद-रोहतक नेशनल हाईवे (Jind Rohtak National Highway) पर गांव बिरौली के निकट चलती ब्रेजा गाड़ी में आग लगने से चालक की जिंदा जल गया. गाड़ी जलती रही, लेकिन आग बुझाने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया और गाड़ी के शीशे भी धमाके के साथ फट गए. गाड़ी चालक की पहचान अजय के रूप में हुई है.



मृतक अजय के पिता जगबीर ने बताया कि अजय दोपहर को अपने मामा को छोड़ने के लिए नए बस स्टैंड पर गया था. मामा को बस स्टैंड पर छोड़कर वहां किसी से मिलने के लिए जुलाना के लिए निकला था. जब वह जींद-रोहतक रोड नेशनल हाईवे पर नए बस स्टैंड से थोड़ी दूरी पर गया तो अचानक की गाड़ी में आग (Fire in Brezza car in Jind) लग गई. इस दौरान वहां से वाहन निकलते रहे, लेकिन किसी ने भी आग बुझाने का प्रयास नहीं किया. आग लगने के बाद चालक अजय गाड़ी की सीट बेल्ट तक नहीं खोल पाया और दम घुटने के चलते उसमें में बेहोश हो गया और गाड़ी के साथ ही जिंदा जल (Driver died after fire broke out in a car) गया.

जींद-रोहतक नेशनल हाईवे पर चलती कार में लगी आग.

हालांकि आग लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, लेकिन उस समय किसी को यह नहीं पता था कि गाड़ी के अंदर चालक भी है. बाद में जब आग को बुझाया तो चालक अंदर ही जला हुआ मिला और शव पूरी तरह से जल चुका था. बाद में पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर परिवार के लोगों से संपर्क किया. जिसके बाद पता चला कि गाड़ी में मृतक युवक का नाम अजय है और वह अपने परिवार का इकलौता बेटा था. हादसे होते ही एसएफएल की टीम मौके पर पहुंच गई और घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए. जहां पर सामने आया कि आग लगने के बाद चालक ने हैंड ब्रेक लगाया हुआ है, लेकिन वह सीट बेल्ट को नहीं खोल पाया.

जानकारी के अनुसार गाड़ी के शीशे बंद होने के कारण उसमें गैसभरने के कारण चालक अजय बेसुध हो गया और वह गाड़ी के साथ ही जल गया. एसएचओ दिनेश कुमार (SHO Dinesh Kumar on Fire Incident in Jind) ने बताया कि परिवार के लोगों ने कोई आरोप नहीं लगाए हैं और अचानक ही हादसा होने के बयान दर्ज करवाया है. हादसे की तह तक जाने के लिए हाईवे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखा जाएगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.

