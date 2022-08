हिसार: बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत (bjp leader sonali phogat death case) मामले में आए दिन एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं. वहीं, सोनाली फोगाट का परिवार लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है. वहीं, अब इस मामले में ढाका खाप की भी एंट्री हो गई है. हरियाणा ढाका खाप के प्रधान दिनेश ढाका की अगुवाई में ढाका खाप के सदस्यों ने गोवा पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन (goa police in hisar) किया और गोवा पुलिस मुर्दाबाद की तख्तियों के साथ जमकर नारेबाजी (Dhaka khap protest against goa police in hisar) की.

वहीं, दिनेश ढाका ने कहा कि सोनाली फोगाट मौत मामले में सीबाई जांच (Dhaka Khap Allegations Goa Police) हो. उन्होंने कहा कि, 'गोवा पुलिस और गोवा सरकार निष्पक्ष जांच नहीं कर रही हैं. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में सच्चा सामने आनी चाहिए. हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो.' दिनेश ढाका ने कहा कि अगर इस मामले में (Sonali Phogat Murder Case) सीबाई जांच नहीं होती है तो वे अलग-अलग खापों से बत कर बड़ा आंदोलन करेंगे.

सोनाली फोगाट की मौत मामले में अब ढाका खाप का गोवा पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन.

बता दें कि मंगलवार, 23 अगस्त को गोवा के अंजुना में स्थित एक होटल में सोनाली फोगाट की मौत हुई थी. शुरुआत में बताया जा रहा था कि उनकी मौत दिल का दौर पड़ने से हुई है. जिसके बाद परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए सोनाली के पीए सुधीर सांगवान पर संगीन आरोप लगाए (Sonali Phogat PA Sudhir Sangwan) थे. इसके अलावा एक अन्य शख्स सुखविंदर का भी नाम आया. बताया गया कि सोनाली फोगाट इन्हीं दोनों लोगों के साथ गोवा गई थीं. परिवारवालों की सहमति के बाद तीसरी बार सोनाली फोगाट का पोस्टमार्टम (Sonali Phogat post mortem) हुआ. फिलहाल मामले में दोनों आरोपियों सुधीर और सुखविंदर को गोवा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

