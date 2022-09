फरीदाबाद : हरियाणा के फरीदाबाद में चचेरे भाई की तरक्की से नाखुश भाई ने उसकी कार को आग के हवाले कर (car fire in faridabad) दिया. चचेरे भाई ने पहले तो कार में पेट्रोल छिड़का फिर उसमें आग लगाकर फरार हो गया. पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी चचेरा भाई अब उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहा है. बता दें कि घटना की पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही पुलिस ने उसके दो अन्य सहयोगियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कही. सीसीटीवी में कैद तस्वीरें फरीदाबाद के बुढेना गांव (faridabad Budhena village) की है, जहां एक युवक ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर घर के बाहर खड़ी हैरियर कार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी.

फरीदाबाद में कार में लगी आग

पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के परिवार से है. कार के मालिक ने बताया कि आरोपी दीपक उनके ताऊ का लड़का है जो उनकी तरक्की को देखकर खुश नहीं है. नाखुश भाई ने उनकी गाड़ी को देर रात पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया और मौके से फरार हो गया. घटना की जानकारी उन्हें कार में लगे शीशे के टूटने की आवाज से मिली.

पुलिस को मामले की जानकारी दी गई. सूचना के बाद फायर ब्रिगेड (fire brigade in faridabad) की टीम मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया (Fire in Budhena village of Faridabad) है. आरोपी की चाची ने बताया कि वह छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी. उनके तीन बच्चे हैं, उन्होंने अपने बच्चों के साथ खेती-बाड़ी और दूध का काम कर भरण-पोषण किया. अब उनके बच्चों की तरक्की से नाखुश उनके जेठ के लड़के दीपक ने गाड़ी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी और अब वह उन्हें जान से मारने की धमकी भी दे रहा है. आरोपी की चाची ने पुलिस से अपनी सुरक्षा की मांग की है.

वहीं इस मामले में खेड़ी पुल थाना एसएचओ ने जानकारी दी है कि उन्हें आग लगने की सूचना (fire in faridabad) देर रात मिली थी. इसके बाद वह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी. जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया. फिलहाल शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है. मामले में अभी एक आरोपी दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके दो सहयोगियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.