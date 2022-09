कुल्लू/चंडीगढ़ : पुलिस टीम ने बलात्कार के आरोपी को हरियाणा के जींद (Kullu police arrested accused of rape) से गिरफ्तार किया है. आरोपी ने कुरुक्षेत्र की रहने वाली महिला के साथ मनाली में 28 अगस्त को दुष्कर्म (Kurukshetra woman raped in Manali ) किया था. जिसके चलते आरोपी की गिरफ्तारी की गई है. आरोपी को अब कोर्ट में पेश किया जाएगा.

रोहतक का रहने वाला आरोपी: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुरुक्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने कुरुक्षेत्र पुलिस में 1 सिंतबर को शिकायत दर्ज करवाई (Rape case registered in Manali) थी कि बीते दिनों रोहतक के रहने वाले एक युवक उसे बहला फुसलाकर मनाली ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया. यह घटना मनाली पुलिस थाने के क्षेत्राधिकार में होने के कारण कुरुक्षेत्र पुलिस ने (FIR on Zero in Kurukshetra Police) पुलिस थाने मनाली भेजी.

मनाली पुलिस ने मामला दर्ज किया: मनाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तार करने की कोशिश शुरू (Manali police caught rape accused) की .वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कुल्लू गुरदेव शर्मा ने बताया कि पुलिस थाना मनाली और साइबर सेल कुल्लू की संयुक्त टीम इस आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है. टीम ने आरोपी को हरियाणा के जींद से पकड़ने में सफलता हासिल की है. आरोपी को लेकर आगे की कार्रवाई अमल में लाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा.