चंडीगढ़: सोमवार को चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक (high power purchase committee meeting) हुई. बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की. बैठक में सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा रोडवेज विभाग में नई बसों को शामिल करने की मंजूरी दी. अब हरियाणा सरकार 13 सौ नई बसें खरीदने जा रही है. जिनमें 300 मिनी और एसी बसों की खरीद होगी, जबकि 1 हजार डीजल बसों की खरीद होंगी.

बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा आज 31 एजेंडों पर चर्चा हुई है, जिसमें से 24 पर सहमति बनी है, बाकी पर चर्चा जारी है. सीएम मनोहर लाल ने कहा कि बिजली से जुड़ी कुछ खरीदों पर चर्चा चल रही है. उन्होंने बताया कि हरियाणा रोडवेज के बेडे में 13 सौ नई बसों को शामिल (New roadways buses approved) किया जाएगा. बैठक में 13 सौ बसों की खरीद को लेकर मंजूरी दी गई है. जिसमें 300 मिनी और एसी बसों होगी, जबकि 1 हजार डीजल बसों की खरीद (Approval for purchase of buses in Haryana) होगी.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि आज पराली से बनने वाले बायोमास पैलेट को मंजूरी दी जानी थी, मगर इसको मंजूरी नहीं दी गई है. अगले सप्ताह फिर इसपर चर्चा की जाएगी. सीएम मनोहर ने कहा कि इस बैठक में कुल 25 सौ करोड़ की खरीद को मंजूरी दी गई है. बता दें हरियाणा रोडवेज ने कुछ समय पहले नई बसों को बेड़े में शामिल करने के लिए कंपनियों से टेंडर मांगे थे. टेंडर प्रकिया खुलने के बाद अब कंपनियों का रेट फाइनल करना शेष रह गया था जिस पर आज फैसला हुआ है.