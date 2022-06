भिवानी: हरियाणा में निकाय चुनाव (civic election in haryana) रविवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए. अब मतगणना 22 जून को होगी. वहीं लोकसभा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने प्रदेश के अंदर नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन (BJP and JJP alliance) की सरकार के जीत का दावा किया है. उन्होंने कहा प्रदेश में बीजेपी व जेजेपी के गठबंधन के उम्मीदवारों की ही जीत (Dharambir Singh On civic election) होगी.

दरअसल रविवार को नगर परिषद चुनाव में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने भी शाम के समय मतदान केंद्र पहुंच कर अपने मत का प्रयोग किया. इस अवसर पर सांसद धर्मबीर सिंह ने मतदान करने के उपरांत यह बात कही. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का यह बड़ा पर्व होता है और इसमें हर किसी को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए.लोकसभा सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने शांतिपूर्ण माहौल में भाईचारे के साथ हुए नगर निकाय के मतदान के लिए सभी प्रदेशवायिसों को बधाई भी दी.

बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के उम्मीदवारों की प्रदेश में जीत निश्चित: चौधरी धर्मबीर सिंह

उन्होंने जनता से आगामी होने वाले चुनावों में भी इसी तरह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में मतदान का प्रयोग करने की उम्मीद जताई है. उन्होंने कहा कि भिवानी की जनता ने शांतिप्रिय माहौल में भाई चारे के साथ मतदान किया है. इसलिए भिवानी की जनता भी बधाई की पात्र है. साथ में सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ पोलिंग बूथों पर सुरक्षाकर्मी लगाए गए थे. उसके लिए भी उन्होंने जिला प्रशासन की सराहना की.

