भिवानी: इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर एक बार फिर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि तीसरे मोर्चे के गठन के बाद कांग्रेस की तरह अब भाजपा भी दो साल में खत्म हो जाएगी. इनेलो नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने गुलाम नबी आजाद को सीएम बनाने का लालच देकर कांग्रेस से इस्तीफा दिलाया है. इसी प्रकार भूपेन्द्र हुड्डा भी कांग्रेस छोड़ेंगे.

मीडिया से मुखातिब होते हुए अभय सिंह चौटाला ने कहा कि एक समय था, जब कहते थे कि कांग्रेस 100 साल राज करेगी, तब देवीलाल ने 1987 में तीसरे मोर्चे का गठन कर कांग्रेस को दो साल में सत्ता से बेदखल किया था. अब फिर तीसरे मोर्चे का गठन हो रहा है, जिसमें देशभर के नेता शामिल होकर चौ. देवीलाल की जयंती पर भाजपा को दो साल में सत्ता से बेदखल करने का प्रण लेंगे.

गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से इस्तीफा

गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस से इस्तीफा (Ghulam Nabi Azad resigns from Congress) होने पर अभय चौटाला ने कहा कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ा नहीं है बल्कि पीएम ने उन्हें जम्मू कश्मीर का सीएम बनाने का लालच देकर कांग्रेस से इस्तीफा दिलवाया है. इसी प्रकार एक दिन हुड्डा भी कांग्रेस छोड़ेंगे. केजरीवाल के हिसार आगमन और मेक इंडिया नंबर वन अभियान को लेकर अभय चौटाला ने चुटकी लेते कहा कि केजरीवाल मोदी की तरह नारे देते हैं. उन्होंने कहा कि पंजाब में आप की लोकप्रियता दो माह में खत्म हो गई है. हरियाणा का मतदाता समझदार है जो किसी के बहकावे में नहीं आएगा.

अभय चौटाला ने देवीलाल जयंती पर तीसरे मोर्चे के गठन (Formation of Third Front on Devi Lal Jayanti) और देश की राजधानी में बड़े बदलाव के संकेत देकर सभी पार्टियों खासकर भूपेन्द्र हुड्डा पर बड़े कटाक्ष किये हैं. बता दें कि इनेलो के संस्थापक रहे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती इस बार 25 सितंबर को फतेहाबाद में मनाई जा रही है. जिसका निमंत्रण देने इनेलो नेता अभय चौटाला स्थानीय जाट धर्मशाला में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने तीसरे मोर्चे के गठन को लेकर भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तंज कसा.

इसके साथ ही उन्होंने एसवाईएल को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आदेश 2016 में भी दिये थे. एसवाईएल (सतलुज यमुना लिंक) का निर्माण करवाना भाजपा के बस का नहीं. अभय चौटाला ने कहा कि पानी वह खुद लेकर आएंगे, किसी के बस की बात नहीं.