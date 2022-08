अंबाला : हरियाणा के अंबाला में देर रात दो गुटों में आपसी रंजिश के चलते झड़प हो गई. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बल भी पहुंच गया. पुलिस को देखते ही कुछ युवकों ने पुलिस पर फायरिंग कर (firing in ambala) दी. जवाब में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें दो लोग गोली लगने से घायल हो गए है. बताया जा रहा है कि दो गुटों में आपसी रंजिश के चलते फायरिंग की गई . पुलिस बल के पहुंचते ही युवकों ने पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी फायरिंग के दौरान दो युवकों को गोलियां लगी है.

वहीं गोल लगने से घायल हुए लोगों को सिविल हॉस्पिटल अंबाला छावनी (Civil Hospital Ambala Cantonment) में भर्ती कराया गया है. घायल युवक ने बताया कि रात को वह अपनी रेड़ी पर खड़ा था तभी तीन युवकों ने उसपर गोली चलानी शुरू कर दी. खुद को बचाते हुए वह किसी तरह से वहां से बच निकला. जैसे ही वह घर पहुंचा तो बदमाश युवक उसके घर पर भी गोलियां चलाई. घायल युवक ने बताया कि अगर वह वहां से भी न भागता तो उसकी जान चली जाती.



अंबाला में दो गुटों में फायरिंग

फायरिंग करने आए बदमाश की बहन ने कहा कि उसके भाई ने फायरिंग नहीं की है और पुलिस उन पर झूठे आरोप लगा रही है. फायरिंग करने वाले युवकों की बहन ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने पैसे खाए हैं. अगर उसके भाई ने फायरिंग की है तो उसके सबूत दिखाए. वहीं मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों से कुछ गैंग हैं जो आपस में झगड़ रहे है. इन दोनों ही गुटों पर फायरिंग के काफी मुकदमे दर्ज हैं.

अंबाला में दो गुटों में फायरिंग: (Firing in two groups in Ambala) पुलिस ने बताया कि बीती रात को दो गुटों में फायरिंग हुई, जिन लोगों ने फायरिंग की थी उनका पुलिस ने पीछा किया. पीछा करते वक्त पुलिस और गुटों के बीच गोली बारी हुई, जिसमें दो लोग घायल हो गए. घायलों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. वहीं एक को पीजीआई रेफर किया गया है. डीएसपी ने बताया कि इन लोगों की आपसी रंजिश काफी दिनों से चल रही थी. पुलिस ने इनका पीछा किया इन लोगों ने पुलिस पर भी गोलियां चलाई जिसके बचाव में पुलिस को भी फायरिंग करनी पड़ी. एसएचओ कैंट के बयान पर चार लोगों पर 307 का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें दो अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है और दो अपराधी (two injured in ambala) हॉस्पिटल में भर्ती हैं.