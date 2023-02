नई दिल्ली : एक अनुमान के मुताबिक भारत में हर साल कैंसर के करीब 10 लाख नए मामले सामने आते हैं.कुल मिलाकर, भारत में हर साल लगभग आधा मिलियन मौतें कैंसर से होती हैं. कैंसर को नियंत्रण में लाने के लिए बार-बार उपचार जैसे विकिरण, कीमोथेरेपी और सर्जरी का उपयोग किया जाता है, ये उपचार रोगियों को थका देते हैं और उनके जीवन की गुणवत्ता को कम कर देते हैं.यहीं पर प्राकृतिक चिकित्सा और योग कैंसर के "बॉडी-रैकिंग" ( गंभीर ) साइड इफेक्ट्स से राहत देकर और रोगी के सामान्य स्वास्थ्य को बहाल करके असरकारक साबित हो सकते हैं.

प्राकृतिक चिकित्सा Medicine की एक पूरक शाखा ( Complementary branch ) है जो सुरक्षित और प्राकृतिक उपचारों को नियोजित करती है और कैंसर से उबरने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में विषहरण ( Detoxification ) का समर्थन करती है.सबसे अच्छी बात यह है कि रोगियों को आराम देने के लिए नैचुरोपैथिक उपचार को कैंसर के उपचार के साथ जोड़ा जा सकता है.

प्राकृतिक चिकित्सा

कैंसर रोगियों को विकिरण या कीमोथेरेपी चिकित्‍सा जरूरी होती है , जिसके कई प्रतिकूल परिणाम ( Side Effects ) होते हैं, जैसे कि...

दस्त या मुंह के छाले : Diarrhoea or mouth sores. जोड़ों का दर्द. Joint pain. थकान. Fatigue. विकिरण-प्रेरित जिल्द की सूजन. Radiation-induced dermatitis. हाथ या पैर में सुन्नपन और झुनझुनी. Numbness and tingling in the hands or feet. अनिद्रा. Insomnia समुद्री बीमारी और उल्टी. Nausea and vomiting. अचानक बुखार वाली गर्मी महसूस करना. Hot flashes. प्रतिरक्षा प्रणाली को नियमित करना. Immune system modulation.

अध्ययन क्या सुझाव देते हैं?

इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हेल्थ साइंसेज एंड रिसर्च ( International Journal of Health Sciences and Research ) में प्रकाशित एक अध्ययन ने जांच की कि प्राकृतिक चिकित्सा और योग कैंसर के लिए कीमोथेरेपी का सहयोग ( support ) कैसे कर सकते हैं, यह पता चला है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा कैंसर रोगियों के मानसिक कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में दीर्घकालिक सुधार ला सकती है. इन निष्कर्षों से पता चलता है कि प्राकृतिक चिकित्सा और योग जैसे वैकल्पिक उपचारों के साथ कैंसर रोगियों को सशक्त बनाने और उन्हें अपनी देखभाल में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने से जीवन की गुणवत्ता पर दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है.

प्राकृतिक चिकित्सा - कैंसर रोग

कोलन के एडेनोकार्सिनोमा ( Adenocarcinoma of the Colon ) की सर्जरी कराने वाले 116 वयस्क रोगियों को शामिल करने वाले एक अन्य अध्ययन के अनुसार, कीमोथेरेपी के अलावा योग और प्राकृतिक चिकित्सा ने हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार के साथ-साथ, मनुष्य के जीने के लिए जरूरी अवयवों में अच्छे सुधार ( improvements in overall functional life index ) देखने को मिले.

