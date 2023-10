वर्ल्ड साइट डे थीम वर्ल्ड साइट डे 2023 के लिए ' काम के दौरान अपनी आंखों से प्यार करें' (Love Your Eyes At Work) रखा है. इस थीम का उद्देश्य दुनिया भर में कंप्यूटर-मोबाइल आदि गैजेट के माध्यम से रोजाना कई घंटों तक कार्यालय, घर या अन्य जगहों पर काम करने वालों को ऑन स्क्रीन के आंखों की सुरक्षा और सावधानियों के बारे में जागरूक करना है.

इस आयोजन के बाद आंखों की देखभाल के लिए 18 फरवरी 1999 में 'विजन 2020' (VISION 2020) की शुरूआत की. यह पहल, विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization-WHO) और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस (International Agency for The Prevention of Blindness-IAPB) की ओर से संयुक्त रूप से किया गया था. विजन 2020 के तहत दुनिया भर में दृष्टिहीनता या आई साइट के नुकसान कारणों, इसके रोकथाम और इलाज के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जाता है. खासकर आंखों से संबंधित समस्या जैसे लो विजन, ग्लूकोमा, मोतिबिंद, ट्रेकोमा सहित अन्य रोगों के बारे में जागरूकता, मेडिकल कैंप आदि का आयोजन किया जाता रहा है.