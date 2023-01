नई दिल्ली: दिल्ली के मायापुरी थाने के एएसआई शंभू दयाल की रविवार सुबह अस्पताल में मौत (mayapuri police station asi shambhu dayal died) हो गई. वे चार दिन से बीएल कपूर अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे. अंत में जिंदगी की लड़ाई में उनकी हार हुई और रविवार सुबह साढ़े 8 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली. बता दें कि एएसआई शंभू को ड्यूटी के दौरान एक बदमाश ने चाकू मार (miscreant had stabbed while on duty) दिया था.

4 दिन पहले वेस्ट जिले के मायापुरी थाने के एएसआई शंभू दयाल बदमाशों के हमले में बुरी तरह से घायल हो गए थे. रविवार सुबह बीएल कपूर अस्पताल से उनके मौत की खबर आई, जहां उन्होंने सुबह 8:30 बजे आखिरी सांस ली. मिली जानकारी के अनुसार मृतक शंभू दयाल दिल्ली के मधु विहार इलाके में अपने परिवार के साथ रहते थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी दो बेटियां और एक बेटा है. 57 साल के एसआई शंभू दयाल मूल रूप से राजस्थान के सीकर के रहने वाले थे. बीएल कपूर अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर उनके गांव ले जाया जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा.

बताते चलें कि 4 दिन पहले एक महिला की शिकायत पर वह मायापुरी क्लस्टर इलाके में अनीश नाम के एक बदमाश को पकड़ कर थाने ला रहे थे. उसी दौरान अनीश ने अपने पास छुपाए चाकू से उनपर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इस हमले में उनकी छाती, गर्दन और पीठ पर गंभीर घाव हो गए थे फिर भी बहादुरी से उन्होंने अनीश को भागने नहीं दिया. बाद में मायापुरी थाने की और पुलिस ने आकर उस बदमाश को पकड़ा, साथ ही शंभू दयाल को बीएल कपूर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

वहीं वेस्ट जिले के डीसीपी घनश्याम बंसल ने एसआई शंभू दयाल की मौत पर उनके परिवार को सांत्वना दी. उन्होंने कहा कि वह दिल्ली पुलिस के एक सच्चे सिपाही थे, जिन्होंने घायल होने के बावजूद बहादुरी से बदमाश का मुकाबला किया और उसे मौके से भागने नहीं दिया. दिल्ली पुलिस को उन पर गर्व है.

