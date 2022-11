नई दिल्लीः रोहिणी जिले की बेगमपुर थाना पुलिस की पेट्रोलिंग स्टाफ ने चार शातिर चोरों को गिरफ्तार (Four miscreants arrested during patrolling in Rohini) कर बड़ी सफलता की हासिल है. पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से दो मोटर साइकिल, एक चाकू, एक बिजली के तारों का बोरा और दो मोबाइल फोन भी किए बरामद किए हैं. पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है.

रोहिणी जिले के डीसीपी गुरइकबाल सिंह सिद्धू से मिली जानकारी के अनुसार रोहिणी जिले में सड़क पर होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने के लिए बेगमपुर थाने की टीम इलाके में पेट्रोलिंग ड्यूटी कर रही थी. ताकि आपराधिक गतिविधियों में शामिल बदमाशों को उनकी असली जगह पहुंचाया जा सके. इसी कड़ी में टीम को बेगमपुर थाना क्षेत्र में दो संदिग्ध व्यक्तियों को मोटर साइकिल पर आता दिखा, जिनकी गतिविधि संदिग्ध नजर आ रही थी. टीम द्वारा उन्हें रूकने का इशारा किया गया लेकिन वह भागने की कोशिश करने लगा. हालांकि टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए दो को धर दबोचा.

रोहिणी में पेट्रोलिंग के दौरान चार चोर गिरफ्तार

पुलिस ने जब इन सब की तलाशी ली तो उनके पास से एक चाकू और एक बिजली के तारों से भरा बैग बरामद किया गया जोकि बेगमपुर थाना क्षेत्र से चुराए गए थे. आगे की जांच के दौरान उनकी मोटर साइकिल भी चोरी की पाई, जिसे जब्त कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. इनकी पहचान रोहिणी निवासी राज कुमार और हर्ष के रूप में हुई है.

जिले के डीसीपी के मुताबिक बेगमपुर थाने के एक अन्य टीम ने भी पेट्रोलिंग के दौरान दो शातिर चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है, जिनकी गिरफ्तारी से 8 घंटे में मोबाइल फोन चोरी के मामले सुलझाए गए. इनके कब्जे से चोरी के दो मोबाइल फोन और अपराध में इस्तेमाल एक मोटर साइकिल बरामद की गई. जिनकी पहचान दिल्ली के बेगमपुर निवासी अनूप नेगी उर्फ राहुल और प्रशांत के रूप में हुई है. बहरहाल पुलिस ने चारों आरोपियों की गिरफ्तारी से हाल में हुए चार मामलों को सुलझाने का दावा किया है. फिलहाल पुलिस अब पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में जुट गई है.