नई दिल्ली/नोएडा: नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने डीकेथेलॉन के सर्विस रोड से दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. दोनों की पहचान जारचा थाना क्षेत्र के पटाडी गांव निवासी अंकित कुमार व थाना बीटा -2 के बिरोड़ी गांव निवासी राजीव के रूप में हुई है. इनके कब्जे से पुलिस ने एआरसी क्लिप के 82 पीस एमएस लाइन, 67 पीस 9 फेस प्लेट, सरिया व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है.



नॉलेज पार्क थाना प्रभारी ने बताया कि थाना क्षेत्र में डीएफसी नई रेलवे लाइन बना रही है, जहां से चोरी की कई शिकायतें आई थी. शिकायत में बताया गया था कि कुछ लोग यहां से रेलवे के सामान की चोरी कर रहे हैं. इसके बाद पुलिस इनकी तलाश में लगी थी और सोमवार को पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. इनके पास से एक मोटरसाइकिल व भारी मात्रा में रेलवे की चोरी का सामान बरामद किया है.

थाना प्रभारी ने बताया कि अंकित और राजीव दोनों शातिर चोर हैं, जो रेलवे के सामान को चोरी करते थे और कबाड़ी को बेचकर मोटा मुनाफा कमाते थे. पुलिस बरामद मोटरसाइकिल की जांच कर रही है कि कहीं वह भी तो चोरी की नहीं है. इनके खिलाफ थाने में चोरी के कई मुकदमे दर्ज थे. पुलिस ने दोनों चोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है.

ये भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा: दबंगों ने की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मारपीट और तोड़फोड़, मामला दर्ज

बता दें, रविवार को नोएडा के थाना सेक्टर 63 पुलिस ने दो ऐसे शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जो दिन में रेकी और रात में ताला तोड़कर चोरी करता था. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वह पहले भी इन्हीं चोरी की घटनाओं में जेल जा चुका है. (Two thieves arrested for stealing in the dark of night in Noida)

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप