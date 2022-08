नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार पर कथित शराब घोटाले को लेकर लगातार हमला बोल रही है (BJP protests against Manish Sisodia ). शराब घोटाले का आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाया जा रहा है और सिसोदिया का इस्तीफा मांगा जा रहा है. इसी कड़ी में सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने कथित शराब घोटाले के विरोध में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग को लेकर सरिता विहार मंडल के जसोला लिविंग स्टाइल माल रेड लाइट पर प्रदर्शन किया.

पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश मंत्री एस राहुल एवं मंडल अध्यक्ष पवन पांडे के नेतृत्व में जन जागरण अभियान चलाया गया. इस दौरान कार्यकर्ता ने हाथों में मनीष सिसोदिया के खिलाफ लिखे नाराें की तख्ती लिए हुए थे. पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश मंत्री व सोशल मीडिया प्रभारी एस राहुल ने कहा कि केजरीवाल सरकार मोहल्ला क्लीनिक खोलते खोलते मोहल्ला ठेका खोलने में बिजी हो गई. इसके मास्टरमाइंड अरविंद केजरीवाल हैं, जिनकी सरपरस्ती में मनीष सिसोदिया ने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया है (BJP protests against liquor policy). एस राहुल ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली की जनता के बीच जा रहे हैं (BJP protests against Sisodia in Sarita Vihar ).

सरिता विहार में मनीष सिसोदिया के खिलाफ प्रदर्शन

लूट, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी का दिल्ली की जनता से चर्चा कर रहे हैं. इन भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा. प्रदेश मंत्री एस राहुल ने कहा कि कोरोना में जब दिल्ली ऑक्सीजन व बेड की कमी से जूझ रही थी तो अरविंद केजरीवाल शराब के ठेके खुलवाने एवं होटलों में शराब माफिया के साथ डील करने में व्यस्त थे. वहीं इस दौरान मंडल अध्यक्ष पवन पांडे ने शराब नीति को लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पर जमकर हमला बोला.

बता दें, दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर सीबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है. इसी को लेकर बीते दिनों मनीष सिसोदिया के घर सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की गईं थी. इसके बाद दिल्ली में राजनीति गर्म है. तभी से लगातार भाजपा आम आदमी पार्टी पर शराब घोटाले को लेकर हमलावर है. उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के इस्तीफे की मांग कर रही है.

