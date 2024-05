Follow Us

Updated : May 30, 2024, 10:19 AM IST

Published : May 30, 2024, 10:13 AM IST

By ETV Bharat Delhi Team

दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन - Delhi Protests Over Water Shortage

महिलाओं ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पानी की समस्या से परेशान दिल्ली की रंगपुरी गांव हरिजन बस्ती की महिलाओं ने गुरुवार को मटका फोड़ प्रदर्शन किया. इस दौरान सैकड़ो महिलाओं ने दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार हाय हाय समेत पानी दो पानी दो के नारे लगाए. प्रदर्शन में शामिल हुई महिलाओं ने मटका फोड़ कर दिल्ली जल बोर्ड से पानी देने की अपील की. महिलाओं ने कहा कि, "हम पिछले कई वर्षों से पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं. लेकिन पानी की समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो सका है. हमें पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है. हमारे इलाके में पानी की समस्या काफी गंभीर है. जिसको लेकर हमने स्थानीय विधायक और दिल्ली जल बोर्ड को कई बार शिकायत दी है, लेकिन फिर भी हमें पानी नहीं मिल पा रहा है. आखिर इतनी भीषण गर्मी में हम बिना पानी के कैसे गुजरा करेंगे. एक महिला ने कहा कि नेता वोट मांगने तो आते हैं लेकिन हमारी समस्या का कोई हल नहीं निकालता.

