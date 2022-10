नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना क्षेत्र में उस समय एक बड़ा हादसा (road Accident in Noida) हो गया, जब रोड किनारे खड़े सरिया से लेते हुए एक कैंटर में अलीगढ़ डिपो की बस पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. इस हादसे में बस जहां बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोगों की हालत नाजुक (Six people injured in road Accident of Noida) है. दोनों गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों ही वाहनों को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

शुक्रवार को यूपी रोडवेज की बस बुधविहार डिपो अलीगढ़ क्षेत्र बस नंबर UP 77 AN 3045 ने खड़े आईसर कैंटर UP-81 AF-1079 में पीछे से टक्कर मार दी, जिससे रोडवेज बस में बैठी सवारी घालय हो गए, जिनमें माधुरी (32) जो कि गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी की रहने वाली हैं और चालक उमेश (37) जो हाथरस के विभव नगर कॉलोनी का रहने वाला है गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है.

नोएडा में सड़क हादसा

वहीं इस हादसे के बारे में एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा विशाल पांडेय का कहना है कि घायलों की पीआरवी 2648 की मदद से CHC दादरी पहुंचाया गया, जिनकी हालत सामान्य है. मौके पर हाइड्रा बुलाकर रोडवेज बस और आईसर कैंटर को साइड कर दिया गया है. फिलहाल यातायात की व्यवस्था सामान्य है. किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है.

