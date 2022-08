नई दिल्ली : स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा (Security on Independence Day) के मद्देनजर पूर्व संध्या पर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन (Delhi Railway Station) पर पुलिस ने चेकिंग अभियान (Police Intensive Checking Campaign) चलाया. इस दौरान जवानों ने संदिग्ध लोगों के वाहन और सामान को चेक किया. रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ (RPF), जीआरपी (GRP) ने पुलिस के साथ चेकिंग की. डॉग स्क्वायड (Dog Squad) से स्टेशन परिसर में यात्रियों के सामान और संदिग्ध वस्तुओं (Luggage and Suspicious items of the Passengers) को सुंघाकर सामनों को भी जांचने परखने का काम किया.

रविवार को 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर पुरानी दिल्ली रेलवे पुलिस द्वारा रेलवे स्टेशन व आसपास के अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया. वहां पर यह देखने व जानने की कोशिश की कि कहीं कोई असामाजिक तत्व किसी ऐसी चीज के साथ तो नहीं घूम रहा है. ऐसे लोग देश के लिए खतरा हो सकते हैं. यह अभियान पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन एसएचओ शिव दत्त जेमिनी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया.

पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने इस तरह चलाया सघन चेकिंग अभियान

पुरानी दिल्ली रेलवे पर अपनी पुलिस टीम के साथ मिलकर रेलवे पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाते हुए बाकायदा प्लेटफार्म के अंदर बम डिटेक्शन व डॉग स्क्वायड टीम के द्वारा आने जाने वाले के सामान की चेकिंग की. साथ ही प्लेटफॉर्म के बाहर तैनात सुरक्षा बल के जवान रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग करते जा रहे थे. रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी किसी भी गाड़ी को रुकने नहीं दिया जा रहा था.

वहीं लोगों का कहना है कि स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है. इसके साथ ही टैक्सी, कुली और ऑटो वालों को हिदायत दी गई है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या सामान दिखे तो उसकी सूचना जीआरपी व आरपीएफ पुलिस को दें. यही वजह है कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पुलिसकर्मी कड़ी निगरानी रखे हुए थे और चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात दिखा. इतना ही नहीं कुछ पुलिसकर्मी सादी वर्दी में भी तैनात दिखे.

इस प्रकार देखा जाए तो पता चलता है कि देश के स्वतंत्रता दिवस के जश्न के पहले पुलिस महकमा काफी चौकन्ना था और संभावित खतरों को पहले से ही भांपकर चेकिंग अभियान चलाता दिखा ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो. इसलिए देश भर में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के दौरान दिल्ली पुलिस नहीं नहीं अन्य जगहों के सुरक्षा बल भी पूरी तरह हाई अलर्ट पर दिखे.

