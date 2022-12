नोएडा में सड़क हादसे में एक की मौत.

नई दिल्ली/नोएडा: एक बार फिर नोएडा में रफ्तार का कहर (havoc of speed in Noida) देखने को मिला. यहां सेक्टर 113 थाना क्षेत्र में बीती रात एक बेकाबू कार ने बाइक सवार को रौंद (Judge official vehicle ran over delivery boy) दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को इलाज के लिए यथार्थ हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जहां इलाज के दौरान उसकी मौत (death of delivery boy) हो गई. कार रजिस्ट्रेशन नंबर UP 70 AG 3009 हाईकोर्ट के नाम पर रजिस्टर्ड है. कार पर जिला जज लिखा है. हालांकि इस मामले में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त गाड़ी में 3 लोग सवार थे जो दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गए.

रविवार रात थाना सेक्टर 113 को सूचना मिली कि चार मूर्ति चौराहे से पृथला गोल चक्कर की तरफ यू-टर्न के पास एक बेकाबू कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी है. एसीपी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के बुढ़ाना गांव का परविंदर कुमार वर्तमान में गाजियाबाद के विजयनगर में रहता था और जोमैटो कंपनी में डिलिवरी ब्वाय था. शनिवार रात को परविंदर अपनी मोटरसाइकिल से चार मूर्ति चौराहे से पर्थला गोलचक्कर की तरफ आ रहा था. रात एक बजे के करीब जब वह यूटर्न के पास पहुंचा तभी टोयोटा कोरोला कार ने मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर डिलिवरी ब्वाय को घायल कर दिया. सिर सहित शरीर के अन्य हिस्से में चोट लगने के कारण परविंदर सड़क पर ही तड़पता रहा. राहगीरों की मदद से घायल को यथार्थ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई. घटना के समय कार में तीन युवक सवार थे.

कार मालिक ने दोस्तों पर दर्ज कराया केसः पुलिस की जांच में सामने आया है कि जिस कार से हादसा हुआ है, वह ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित अरिहंत गार्डेन सोसाइटी में रहने वाले वैभव श्योरान की है. वैभव के दोस्त बिना अनुमति के कार लेकर चले गए थे. इस संबंध में वैभव ने सोमवार को बिसरख कोतवाली में अपने चार दोस्तों शिवांश, हर्ष, शिवांग और रुबला के खिलाफ अमानत में खयानत की धारा 406 में केस दर्ज कराया है. कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है. वैभव श्योरान मंजीत श्योरान के बेटे हैं.

पिता की राह देखते रहे मासूमः परविंदर के पिता की मौत कुछ साल पहले हुई थी। परविंदर पर ही घर चलाने की जिम्मेदारी थी. मृतक के भाई ने बताया कि परविंदर का एक छह साल का बेटा और तीन साल की बेटी है. दोनों पापा की राह देखते रहे, लेकिन रविवार देर रात दोनों को पता चला कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं है. पत्नी और बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है.

दोस्तों पर अमानत में खयानत का केस

हेलमेट लगाने पर भी नहीं बची परविंदर की जानः कार सवार ने परविंदर को साइड से टक्कर मारी थी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का आगे का हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया. बाइक का आगे का हिस्सा पूरी तरह से टूट गया. कोतवाली प्रभारी ने बताया कि परविंदर ने घटना के समय हेलमेट पहना हुआ था. हेलमेट का शीशा टूटकर डिलिवरी ब्वाय के सिर में घुस गया. शरीर के अन्य हिस्से में भी चोट आई है. कार का नंबर प्रयागराज जनपद का है. कार में उच्च न्यायालय इलाहाबाद का स्टीकर भी लगा है. साथ ही कार पर जिला जज भी लिखा हुआ है आगे और पीछे.

