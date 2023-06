नई दिल्ली: ट्विटर के मालिक एलन मस्क के एक ट्वीट पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें ऐसा जवाब दिया कि ट्विटर पर हंगामा मच गया. बृहस्पतिवार को एलन मस्क ने ट्वीट किया, "Lil X just asked if there are police cats, since there are police dogs." यानी मस्क ने पूछा कि बेटे ने पूछा है कि पुलिस स्क्वायड में कुत्ते होते हैं, बिल्लियां क्यों नहीं?

इसको री-ट्वीट करते हुए दिल्ली पुलिस ने जवाब दिया, 'हाय एलन मस्क, कृपया लिल एक्स को बताए कि पुलिस में बिल्लियां नहीं होती हैं, क्योंकि उन्हें फेलाइन-वाई (feline-y) और 'प्यूर्र'पेट्रेशन ('purr'petration) के लिए बुक किया जा सकता है.' दरअसल, दिल्ली पुलिस ने फेनोली और पर्पेट्रेशन शब्द को तोड़ मरोड़कर जवाब दिया है. अंग्रेजी के इन दोनों शब्दों का हिंदी में अर्थ होता है अपराध. तेजी से वायरल हो रहे एलन मस्क के इस ट्वीट पर लोग तरह तरह के कॉमेंट भी कर रहे हैं. बड़ी संख्या में यूजर्स री-ट्वीट कर उन्हें जवाब दे रहे हैं. कई यूजर्स ने दिल्ली पुलिस के जवाब को मनोरंजक वर्डप्ले को लाइक करते हुए इसे परफेक्ट जवाब बताया है.

टेस्ला के संस्थापक और ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने ट्वीट में अपने बेटे लिल एक्स का नाम भी लिया था. उनका ट्वीट 21 मिलियन से अधिक बार देखा गया और एक लाख से अधिक लाइक मिले हैं. इसके साथ ही ट्विटर पर कुत्ता बनाम बिल्ली की बहस शुरू हो गई.

ट्वीटर यूजर्स का जवाब

एलन मस्क के एक मजाकिया सवाल का दिल्ली पुलिस ने भी मजाकिया अंदाज में ही जवाब दिया, जो यूजर्स को खूब पसंद आया. एक यूजर ने इस ट्वीट पर कहा "पता लगाओ आजकल ये हैंडल कौन चलाता है. बिल्कुल अलग माहौल बनाया हुआ है." एक यूजर्स ने पूछा कि दिल्ली पुलिस के पास एलन मस्क को जवाब देने के लिए समय है. कुछ यूजर दिल्ली पुलिस के जवाब पर बिल्ली और कुत्ते के पुलिस की वर्दी में मीम भी शेयर किए.

