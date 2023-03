सैन फ्रांसिस्को : टेक दिग्गज Google ने घोषणा की है कि वह अब आंखों में पहनने योग्य डिवाइस 'ग्लास एंटरप्राइज एडिशन' की बिक्री नहीं करेगी. 15 सितंबर, 2023 तक टेक दिग्गज Eyewear device Glass Enterprise Edition को सपोर्ट करना जारी रखेगी. कंपनी ने बुधवार को अपने सपोर्ट पेज पर लिखा, "15 सितंबर, 2023 के बाद, आप ग्लास एंटरप्राइज एडिशन डिवाइस और मौजूदा सॉ़फ्टवेयर का उपयोग करना जारी रखेंगे. गूगल की ओर से किसी सॉ़फ्टवेयर अपडेट की योजना नहीं है."

साथ ही प्री-इंस्टॉल Meet on Glass ( मीट ऑन ग्लास ) एप्लिकेशन को 15 सितंबर के बाद कंपनी की ओर से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और उस तारीख के बाद किसी भी समय एप्लिकेशन काम करना बंद कर सकती है. गूगल 15 सितंबर, 2023 तक मौजूदा प्रक्रिया के तहत उपकरणों को बदलना जारी रखेगा. कृपया अपनी ओर से रिप्लेसमेंट अनुरोध सबमिट करने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर/रिसेलर से संपर्क करें. पहला Google Glass 2014 में बहुत धूमधाम से पेश किया गया था. 1,500 डॉलर में, इसने नए युग का वादा किया था.

हालांकि, लोगों ने महसूस किया कि डिवाइस अभी तक उनके जीवन का हिस्सा नहीं बन पाया. इसमें सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें थीं. बिल्ट-इन कैमरा ने गोपनीयता के मुद्दों को भी उठाया. बाद में, 2019 में, तकनीकी दिग्गज ने Wearable device 'Google Glass Enterprise Edition 2 ( आंखों में पहनने योग्य डिवाइस 'गूगल ग्लास एंटरप्राइज एडिशन 2' ) का दूसरा एडिशन लॉन्च किया था, जिसमें बेहतर कैमरा, यूएसबी-सी टाइप पोर्ट और सुरक्षा फ्रेम थे.

