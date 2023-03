सैन फ्रांसिस्को: एप्पल कथित तौर पर तीसरी जनरेशन के एयरपॉड्स को यूएसबी-सी पोर्ट के साथ जारी करने की योजना नहीं बना रही (Apple may not release USB C version of AirPods 3) है, जबकि कंपनी दूसरी जनरेशन के एयरपॉड्स प्रो के लेटेस्ट वर्जन को इस साल के अंत में लॉन्च कर सकती है. एप्पल इंडस्ट्री के विश्लेषक मिंग-ची कुओ के अनुसार, टेक दिग्गज एयरपॉड्स 2 और 3 के यूएसबी-सी वर्जन की योजना नहीं बनाते हैं.



उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मुझे लगता है कि यह संभवत एयरपॉड्स प्रो 2 का यूएसबी-सी वर्जन (USB C version of AirPods Pro 2) है, वैसे एप्पल के पास इस समय एयरपॉड्स 2 और 3 के यूएसबी-सी वर्जन के लिए कोई योजना नहीं है. एप्पल इंडस्ट्री के विश्लेषक की टिप्पणी उल्लेखनीय प्रतीत होती है, क्योंकि एप्पल दूसरी जनरेशन के एयरपॉड्स प्रो के रिवाइज्ड वर्जन को लेटेस्ट एयरपॉड्स वर्जन के बजाए यूएसबी-सी पोर्ट के साथ जारी करने की योजना बना रहा है.



कयास यह भी बताते हैं कि एप्पल चौथी जनरेशन के एयरपॉड्स में यूएसबी-सी पोर्ट जोड़ने पर रोक लगा सकता है. इस बीच, एप्पल कथित तौर पर सस्ते वायरलेस इयरबड्स के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए 'एयरपॉड्स लाइट' वर्जन पर काम कर रहा है. एयरपॉड्स इस समय चार अलग-अलग मॉडलों में आते हैं, दूसरी जनरेशन के एयरपॉड्स से लेकर एडवांस एयरपॉड्स तक, और जब वे काफी लोकप्रिय इयरफोन बन गए हैं, तो वे बिल्कुल सस्ते नहीं हैं. एक विश्लेषक का कहना है कि एयरपॉड्स की मांग 2023 तक गिरने का अंदेशा है. Apple may not release USB C version of AirPods 3



(आईएएनएस)

ये भी पढ़े: World Tuberculosis Day : Yes! We can end TB थीम पर मनेगा विश्व टीबी दिवस 2023