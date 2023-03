सैन फ्रांसिस्को : एआई चैटबॉट्स के लॉन्च होने के साथ ही एप्पल अब लैंग्वेज-जनरेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( Language generating AI ) के साथ प्रयोग कर रहा है. द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, क्यूपर्टिनो स्थित टेक जायंट ने हाल ही में एक आंतरिक कार्यक्रम आयोजित किया जो एआई और बड़े लैंग्वेज मॉडल्स ( language models ) पर केंद्रित था. Siri voice assistant ( सिरी वॉइस असिस्टेंट ) पर काम करने वाले लोगों सहित कई टीमें नियमित रूप से लैंग्वेज-जनरेटिंग कॉन्सेप्ट्स की टेस्टिंग कर रही हैं.

सिरी, एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट ( Siri, Alexa and Google Assistant ) के साथ अलग-अलग पहलुओं को समझने में विफल रहे हैं. ChatGPT द्वारा एप्पल कथित तौर पर AI की दौड़ में शामिल होने की योजना बना रहा है. OpenAI ने अब अपने अगली जेनरेशन के AI engine, GPT 4 का अनावरण किया है, जो ChatGPT को शक्ति प्रदान करता है और इमेज और टेक्स्ट इनपुट को स्वीकार करता है. कंपनी ने एक ब्लॉगपोस्ट में कहा, हमने GPT-4 बनाया है, जो ओपनएआई के डीप लनिर्ंग को बढ़ाने के प्रयास में मील का पत्थर है.

पिछले महीने, गूगल ने ओपन एआई के चैटजीपीटी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी नई एआई सेवा 'बार्ड' ( Google AI service Bard )का अनावरण किया, जिसे कंपनी द्वारा जनता के लिए अधिक व्यापक रूप से उपलब्ध कराने से पहले विश्वसनीय परीक्षकों के लिए खोल दिया गया है. विशेषज्ञों के अनुसार, भविष्य में chatbots और voice assistant की टेक्नोलॉजी में सुधार होगा. Apple Language generating AI to compete with ChatGPT , Bard , google voice assistant .

