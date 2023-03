मुंबई: साउथ ब्यूटी सामंथा रूथ प्रभु और लाइगर एक्टर विजय देवरकोंडा के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, दोनों की अपकमिंग फिल्म खुशी बड़े पर्दे पर धमाल मचाने को तैयार है. ऐसे में दोनों की खूबसूरत कहानी पर बनी फिल्म की पहली झलक और रिलीज डेट सामने आ गई है. साउथ ब्यूटी सामंथा ने सोशल मीडिया पर अपनी अपकमिंग फिल्म की पहली झलक शेयर की है, जिसमें दोनों दोनों एक्टर बेहद खूबसूरत नजर आ रहे हैं.

बता दें कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर कर सामंथा ने खूबसूरत कैप्शन देते हुए लिखा 'पूरा दिल' (Whole heart). बता दें कि लेटेस्ट पोस्टर में सामंथा और विजय दोनों ही क्यूट लुक में नजर आ रहे हैं, फर्स्ट पोस्टर में नजर आ रहा है कि सामंथा एक बरामदे में खड़ी हैं और विजय की ओर अपना हाथ दे रही हैं. वहीं, विजय उनकी ओर देखकर मुस्कुराते नजर आ रहे हैं. सामंथा की हाथ में एक डॉग भी है और दोनों एक-दूसरे का हाथ थामे हुए हैं.

आगे बता दें कि पोस्टर पर रिलीज डेट मेंशन है. फिल्म की रिलीज डेट 1 सितंबर 2023 है. पोस्टर पर लिखा है कि दो दुनिया एक सितंबर को मिलेंगे (The Two Worlds Will Meet On 1 September). इस बीच वर्कफ्रंट की बात करें तो सामंथा शकुंतलम में जल्द नजर आएंगी, जिसका निर्देशन गुणशेखर ने किया है. फिल्म हिंदी के साथ ही तेलुगू, तमिल, कन्ऩड़ और मलयालम में भी रिलीज होगी. फिल्म में सामंथा के साथ एक्टर प्रकाश राज भी नजर आएंगे. इसके साथ ही मोहन बाबू, अल्लू अरहा, कबीर बेदी, गौतमी और अनन्या खेडकर भी नजर आएंगी.

यह भी पढ़ें: Samantha Ruth Prabhu : 'शाकुंतलम' की रिलीज से पहले फैंस से जुड़ना चाहती हैं सामंथा, तस्वीरें शेयर कर बोलीं- आइए....