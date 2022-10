नई दिल्ली/नोएडा: पुलिस ने इन्डिगो एयरलाइन्स में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये लोग फर्जी तरीके से ऑफिस खोल कर लोगों से फर्जी अकाउंट में पैसा लेकर धोखाधड़ी करते थे. थाना फेस-1 पुलिस नोएडा के डी-226 सेक्टर 10 स्थित एक बिल्डिंग से महिला अभियुक्ता सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

इनके कब्जे से 6 मोबाइल, 1 लैपटाप, 3 डेबिट कार्ड,10 कालिंग डाटा सीट, 25,500 रूपये नकद व 1 कार बरामद हुई है. आरोपिओं की पहचान मेरठ निवासी परमीत कुमार और जिला हापुड़ निवासी नेहा शर्मा के रूप में की गई है. (Two people arrested for cheating in name of getting jobs in Indigo airline)

इंडिगो एयरलाइन में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी

ये भी पढ़ें : गाजियाबादः दो महिलाओं ने बच्चे के साथ मिलकर 2000 लोगों से की करोड़ों की ठगी



लोगों के साथ जालसाजी कर गलत तरीके से पैसा लेने के मामले में महिला सहित दो लोगों की गिरफ्तारी के संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी नोएडा आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त व महिला अभियुक्ता धोखाधड़ी व जालसाजी कर के लोगों को इन्डिगो एयरलाइन्स में नौकरी लगवाने के नाम पर उनसे फर्जी पते बैंक खातों में पैसा डलवाते थे. इसके बाद ये लोग गुगल से सर्च कर इन्डिगो एयरलाइन्स का नियुक्ति पत्र निकालकर उसमें कैंडिडेट का नाम एडिट एडिट कर देते थे. इस प्रकार वो लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र बनाकर भेजते थे. (cheating people in the name of getting jobs)

फिलहाल पुलिस इन्हे गिरफ्तार कर लिया है और इनसे पूछताछ कर रही है की अब तक कुल कितने लोगों के साथ ठगी की गई है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप