नई दिल्ली/नोएडाः नोएडा के कोतवाली 24 क्षेत्र में आयोजित एक शादी समारोह में खोड़ा नगर पालिका की अध्यक्ष रीना भाटी और पूर्व अधिशासी अधिकारी केके भड़ाना के समर्थक आपस में भिड़ (Supporters of Khoda Municipality and former executive officer clashed) गए. दाेनाें पक्षाें में जमकर मारपीट हुई. लोगों का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से हथियार भी लहराए गए. मारपीट में घायल अधिशासी अधिकारी (Former executive officer of Noida Injured) को सेक्टर 12 के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दोनों पक्षों ने थाने में तहरीर दी है. मौके पर पहुंची कोतवाली-24 पुलिस ने समारोह में मौजूद लोगाें से पूछताछ की. वहां लगे सीसीटीवी के फुटेज को कब्जे में लेकर जांच कर रही है. मेट्रो अस्पताल में भर्ती अधिशासी अधिकारी कृष्ण कुमार भड़ाना, अपने दोस्त संतराम के विवाह समारोह में सम्मिलित होने गए थे. वहां पर खोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष रीना भाटी पहले से मौजूद थीं. वहां पर दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई, जिसके बाद मारपीट शुरू हो गई. वहीं दूसरी ओर रीना भाटी ने केके भड़ाना पर छेड़खानी करने और मारपीट का आरोप लगाया है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एक-दूसरे के ऊपर हथियार तान दिए गए. सूचना पर सेक्टर-24 कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया. अधिशासी अधिकारी केके भड़ाना का कहना था कि वे शादी समारोह में शामिल होने गए थे और जब वह मंच से उतर कर जा रहे थे, उसी दौरान रीना भाटी और उनके समर्थकों ने हमला बोल दिया उन्हें गंभीर चोटें आई हैं.



शादी समारोह में दो गुटों में हुई मारपीट (Fight in marriage ceremony in Noida) के संबंध में एडिश्नल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि अध्यक्ष और पूर्व अधिशासी अधिकारी के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है. पुलिस समारोह में मौजूद लोगाें से पूछताछ की. वहां लगे सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच कर रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.