नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट (Greater Noida's Jewar Airport) का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री (PM Modi)के आगमन से पूर्व ट्रैफिक विभाग ने एडवाइजरी जारी कर यातायात को सुचारू रूप से चलाने की बात कही थी. कार्यक्रम में शामिल होने और जनसभा में जाने वाले लोगों की बढ़ती भीड़ के कारण ट्रैफिक पुलिस के दावाें की हवा निकल गयी. जाम में गाड़ियाें के अलावा एंबुलेंस (Ambulance stuck in jam in Greater Noida) तक फंसी रही. एंबुलेंस सड़क पर सायरन बजाती रही पर उसे रास्ता नहीं मिल रहा था.



एयरपोर्ट शिलान्यास कार्यक्रम स्थल तक पंहुचे वाले रास्ते पर जाम लगा है. कई किमी तक लगे जाम में करीब आधा दर्जन एम्बुलेन्स फंसी (Ambulance stuck in jam in Greater Noida) है. सिकंदराबाद व जेवर साइड से आने वाली सड़क पर करीब 10 किमी लंबा जाम लग गया है. जाम में करीब आधा दर्जन एम्बुलेन्स भी फंसी है. गुरुवार काे पीएम मोदी (PM Modi) सबसे पहले नोएडा इंटरनेशनल का शिलान्यास करेंगे और फिर एक जनसभा को संबोधित करेंगे. इस जनसभा में करीब दाे लाख की भीड़ जुटने का अनुमान है. लोगो सुबह से ही अपने अपने घर से निकलकर ट्रैकर, बसों व अपने वाहनों ने कार्यक्रम स्थल तक पंहुच रहे हैं.

जाम में एंबुलेंस फंसी रही.

सड़क किनारे खड़ी पुलिस.

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से पूर्व डीसीपी ट्रैफिक गणेश प्रसाद ने करीब एक दर्जन से अधिक एडवाइजरी जारी की थी. किसी भी आने-जाने वाले वाहन को जाम का सामना नहीं करना पड़े, इस पर विशेष ध्यान रखने की बात कही थी. पर, कार्यक्रम से पूर्व स्थिति यह देखी गई कि करीब आधा दर्जन से अधिक एंबुलेंस जाम में फंसी हुई हैं, सायरन बजा रही है पर कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोग इस कदर उत्साहित है कि एंबुलेंस के सायरन को नजरअंदाज करते हुए उसे आगे जाने नहीं दिया जा रहा है. वहीं ट्रैफिक विभाग भी लोगों के उत्साह के आगे लाचार सा दिखा रहा था. एंबुलेंस को जाम से बाहर निकालवाने में असमर्थता जतायी.