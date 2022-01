नई दिल्ली/नोएडा : राजधानी दिल्ली के साथ-साथ नोएडा में भी कोरोना संक्रमण (corona cases increasing in noida) तेजी से फैल रहा है. नए वर्ष 2022 की शुरुआत के साथ ही लगातार नए कोरोना संक्रमितों के आंकड़े में आ रही उछाल ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है, जिसके कारण लंबे समय तक सक्रिय मरीजों के मामले में गौतमबुद्ध नगर प्रदेश में नंबर-1 पायदान पर बना हुआ है. बीते 24 घन्टे में कोरोना के 1141 नए मामले (new corona cases in noida) सामने आए हैं, जबकि स्वस्थ होने वालों की संख्या महज 33 दर्ज की गई. एक सप्ताह में मरीजों की संख्या 3500 पार हो चुकी है, जबकि सक्रिय मरीज बढ़कर 3527 हो गए हैं.

स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार को बताया कि बीते 24 घंटे जिले में 1141 कोरोना संक्रमित पाए गए. जिले में सक्रिय केस बढ़कर 3527 हो गए हैं. वहीं कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 67,141 हो गई है. बीते 24 घंटे में 33 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं. इससे जिले में स्वस्थ होने वालों की संख्या 63,146 हो गई है. विभाग के मुताबिक, जिले में संक्रमण से अब तक 468 मौतें हुई हैं. अब तक 17,83,997 लोगों की कोरोना की जांच हुई है. 3527 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है. आरटी-पीसीआर जांच में 1035 लोग तो एंटीजन जांच में 106 संक्रमित मिले हैं. इस्के साथ ही अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है.

नए साल में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं.

नोएडा में कोरोना संक्रमण दर 3.70 फीसदी

जनपद में कोरोना संक्रमण दर 3.70 फीसदी दर्ज की गई. तेजी से फैल रहे संक्रमण का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि एक ही दिन में लोगों की कोरोना जांच में 3527 लोग संक्रमित पाए गए. मतलब, जांच में हर छठे या सातवें मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई. औसतन हर दो मिनट में कोरोना संक्रमण का एक केस सामने आ रहा है, जबकि पिछले वर्ष नवंबर में औसतन 600 व्यक्ति की जांच में एक संक्रमित मिलता था.