नई दिल्ली/गाजियाबाद : राजधानी दिल्ली के गाजीपुर में आईईडी बम (IED bomb in Ghazipur Delhi) मिलने के बाद एनसीआर में सुरक्षा बढ़ा दी (Security beefed up in NCR ) गयी है. चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए बीएसएफ की टुकड़ी भी गाजियाबाद पहुंच चुकी है. बीएसएफ के जवानों ने आज लोनी के संवेदनशील इलाकों में गली मोहल्लों में जाकर जायजा लिया. पुलिस अधिकारी भी चप्पे-चप्पे पर निगरानी के लिए दिशा निर्देश दे रहे हैं. उनका कहना है कि गुंडा तत्वों को जिला बदर की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है. वहीं लाइसेंसी शस्त्र भी लगातार जमा कराए जा रहे हैं.





गाजियाबाद के एसपी ग्रामीण इरज राजा के नेतृत्व में पुलिस बल और बीएसएफ की टुकड़ी ने लोनी के कई इलाकों में जायजा लिया. लोगों को मतदान के प्रति जागरूक भी किया गया. उनसे कहा गया कि वह पूरी तरह से भयमुक्त होकर मतदान (Assembly elections in UP) करें. एसपी ग्रामीण का कहना है कि चप्पे-चप्पे पर पुलिस की नजर बनी हुई है. सीसीटीवी से भी कंट्रोल रूम के द्वारा नजर रखी जा रही है.

गाजियाबाद में में बढ़ाई सुरक्षा.

बम मिलने के बाद एनसीआर में बढ़ाई सुरक्षा

देश की राजधानी के गाजीपुर इलाके में आईईडी बम मिलने के बाद दिल्ली से सटे गाजियाबाद के तमाम इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था में (Security beefed up in Ghaziabad) इजाफा किया गया है. बॉर्डर पर भी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किये गये हैं. कानून व्यवस्था की नजर से देखें तो गाजियाबाद का लोनी इलाका संवेदनशील इलाके की श्रेणी में आता है. इसमें अधिकतर इलाकों में मतदान से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था को पूरे जिले की तुलना में अतिरिक्त रूप से रखा जाता है.

बीएसएफ की टुकड़ी दिन-रात अलग-अलग इलाकों में गश्त जारी रखेगी. गाजियाबाद में शुक्रवार का दिन नामांकन के लिहाज से पहला दिन था. मगर किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया. माना जा रहा है कि शनिवार को लोनी के भी कुछ प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे.