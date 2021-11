नई दिल्ली/ गाजियाबाद: नवयुग मार्केट (Ghaziabad's Navyug Market) में छह नवंबर को एक कारोबारी के घर से करीब एक करोड़ के गहने चोरी (one crore jewelery theft in Ghaziabad) हो गए थे. इस मामले में पुलिस के हाथ संदिग्ध चोर का सीसीटीवी फोटो (Photo of Suspect ) हाथ लगा है. इस फोटो को पुलिस ने जारी करके उसका हुलिया बताया. यह भी बताया कि बताया, कि आराेप स्कूटी पर सवार था. लोगों से अपील की जा रही है कि आरोपी को पकड़वाने में पुलिस (Ghaziabad Police) की मदद करें. आराेपी की सूचना देने वाले को एक लाख का इनाम दिया जाएगा और नाम गुप्त रखा जाएगा.





बता दें कि मामला भैया दूज के दिन का है. शहर कोतवाली इलाके के नवयुग मार्केट (Ghaziabad's Navyug Market) में घर का ताला तोड़कर चोर ने गहने और कीमती सामान चोरी कर लिये थे. पुलिस तभी से इस मामले की जांच में जुटी थी. चोरी की घटना (one crore jewelery theft in Ghaziabad) का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा. जिसके आधार पर पुलिस ने फोटो निकाला. फोटो (Photo of Suspect ) में दिखाई दे रहा है कि आराेपी स्कूटी पर जा रहा है.

पुलिस की अपील.

स्कूटी के अगले हिस्से में लाल रंग के गोल तकिया का कवर नजर आ रहा है. पुलिस के मुताबिक इसी तकिए के कवर में गहने बांधकर चोर ले गये. इसके अलावा होजरी के सफेद रंग के बैग में भी सामान पैक किया गया था. फोटो जारी (Photo of Suspect ) करके पुलिस लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है. आरोपी की हाइट पांच फुट 10 इंच बताई गई है. आरोपी के सिर के आगे के बाल कलर किए हुए थे.





