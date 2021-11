नई दिल्ली/गाजियाबाद : दुनिया भर से ओमीक्रोन वायरस (coronavirus mutant omicron) की खबरें आने के बाद दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया है. इसके चलते वैक्सीनेशन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है. गाजियाबाद के मुस्लिम बहुल क्षेत्र (Muslim majority area in ghaziabad) से भी सकारात्मक खबरें सामने आई हैं. यहां पर मदरसे में वैक्सीनेशन कैंप (vaccination camp) लगाया जा रहा है. इसके अलावा पूरे क्षेत्र में जागरूकता फैलाई गई है. इसका नतीजा यह हुआ कि 80 से 85 फीसदी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन हो चुका है.

मदरसों और मस्जिदों के मौलाना भी लगातार जागरूकता अभियान चलाकर वैक्सीनेशन (vaccinaion in ghaziabad) करवाने का कार्य कर रहे हैं. इसमें स्थानीय स्वास्थ्य विभाग पूरी मदद कर रहा है. इसी कड़ी में गाजियाबाद के मसूरी स्थित मौलाना खालिद के मदरसे में वैक्सीनेशन कैंप (vaccination camp in madarsa) का आयोजन किया गया, जहां भारी तादाद में मुस्लिम महिला और पुरुषों ने वैक्सीन लगवाई.

गाजियाबाद के मदरसों में वैक्सीनेशन कैंप

इस मौके पर मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर भारत भूषण ने बताया कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में काफी दिक्कत आ रही थी. मुस्लिम समाज के लोगो में अवेयरनेस नहीं थी. लोगों को पता नहीं था कि कोरोना टीके के कितने फायदे हैं. इसके बाद गांव में प्रधान और मदरसों में जाकर जागरूकता अभियान (awareness campaign in muslim area) चलाया गया. सभी मौलाना साहब के साथ मीटिंग करके उन्हें समझाया गया. इससे मुस्लिम समाज की जनता में जागरूकता फैलाई जा सके. नतीजा यह है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र मसूरी में 80 से 85 फीसदी तक वैक्सीनेशन (vaccination in ghaziabad) हो चुका है. उन्होंने कहा कि हमने आशा बहनों के माध्यम से सर्वे कराया, जिससे पता चल पाया कि कहां-कहां टीकाकरण रुका हुआ है. सभी मदरसों को सूचीबद्ध किया गया. इसमें अब धीरे- धीरे टीकाकरण करवाया जा रहा है, जहां भी कोई व्यक्ति वैक्सीनेटेड नहीं मिलता है, उसे जागरूक करके उसे वैक्सीनेट किया जाता है.

मदरसा संचालक मौलाना अरशद ने बताया कि हमने समय-समय पर मीटिंग बुलाई और लोगों को समझाया. लोगों में जो भय है पहले उसे कम किया जाए. घर-घर जाकर लोगों से अपील की गई. इससे कामयाबी मिली है. पहले सभी मौलानाओं ने वैक्सीन लगवाई. इसके चलते लोगों के अंदर से भय खत्म हुआ. स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी हमें काफी सहयोग किया. इसके चलते भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष यहां पर वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि मुस्लिम तबके में एक डर था जो अब खत्म हो रहा है. हम आगे भी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं.