नई दिल्ली/गाजियाबाद : जिले में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेज़ी से बढ़ने (increasing cases of corona in ghaziabad) लगी है. जिले में कोरोना के मंगलवार को 182 नए मामले (new cases of corona in ghaziabad) सामने आए हैं, जिसके बाद जिले में कोरोना के सक्रिय मरीज़ों की संख्या 560 पहुंच गई है. इसमें से 453 मरीज होम आइसोलेशन (covid patients are in home isolation) में हैं, जबकि आठ मरीज़ अस्पताल में भर्ती हैं. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, जनवरी में कोरोना के कुल 405 मामले सामने आ चुके हैं.

गाज़ियाबाद में अब तक कोरोना के कुल 56 हजार 319 (total corona cases in ghaziabad) मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से जून में 324, जुलाई में 65, अगस्त में 26, सितंबर में 18, अक्टूबर में 14, नवंबर में 6 और दिसंबर में 235 मामले सामने आए थे. हालांकि आज कोरोना वायरस के 182 नए मामलों में ओमीक्रोन वेरिएंट की पुष्टि नही हुई है.



स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, जिले में कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ है, लेकिन स्थिति अभी नियंत्रण में है. स्वास्थ्य विभाग "ट्रीपल टी" फार्मूले पर काम कर रहा है. "ट्रीपल टी" का मतलब है टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट (Testing, Tracing and Treatment). ट्रीटमेंट यानी इलाज के लिए सरकारी और निजी अस्पतालों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. अस्पताल के स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है. अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है.



कोरोना वायरस के जो नए मरीज़ सामने आ रहे हैं, उनके संपर्क में आए लोगों को ट्रेस किया जा रहा है. जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं. उन क्षेत्रों में टेस्टिंग कराई जा रही है. ओमिक्रोन के खतरे के बीच टेस्टिंग बूथ को भी बढ़ाया गया है. बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और हिंडन एयरपोर्ट पर भी टेस्टिंग बूथ बनाकर टेस्टिंग की जा रही है. कुल 42 बूथों पर टेस्टिंग की जा रही है, जिन इलाकों में कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं, वहां वैक्सीनेशन कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीनेट भी किया जा रहा है.



विश्वसनीय खबरों के लिये करें ईटीवी भारत एप डाउनलोड