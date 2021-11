नई दिल्ली/गाजियाबाद: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक्शन प्लान (action plan of ghaziabad traffic police) तैयार किया है. अवैध रूप से रोड पर दौड़ने वाले ऑटो की पहचान करके उन्हें सीज किया (Illegal auto will be seized) जा सकेगा. गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस नवंबर महीने को यातायात माह के रूप में मना रही थी. मंगलवार काे समापन दिवस पर ऑटो यूनियन और रोडवेज बस के ड्राइवरों को बुलाकर एक मीटिंग की गई है. सबसे बड़ा मकसद यही है, कि रोड पर अवैध रूप से दौड़ रहे सवारी वाहनों का दबाव कम हो पाए.





गाजियाबाद के एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने (Ghaziabad SP Traffic Ramanand Kushwaha) बताया कि ट्रैफिक विभाग (traffic month in ghaziabad) ने मंगलवार काे यातायात माह के समापन दिवस को सेलिब्रेट किया. इस दौरान सभी को ट्रैफिक नियम मानने के लिए जागरूक किया गया. साथ ही इस बार सबसे बड़ी चिंता प्रदूषण की है, उसको लेकर भी चर्चा हुई. ऑटो यूनियन और रोडवेज बस के ड्राइवरों को मीटिंग में बुलाया गया था. रोडवेज बस के ड्राइवरों से यातायात संबंधी नियमों को लेकर बातचीत की गई.

ट्रैफिक पुलिस का एक्शन प्लान

जिसमें उन्हें सभी दिशानिर्देशों को सख्ती से मानने की सलाह दी गई. वहीं ऑटो यूनियन से बात की गई जिसमें एक्शन प्लान तैयार किया गया है. ऑटो यूनियन को कहा गया है, कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट सभी ऑटो के रूट निर्धारित करने जा रहा है. ऑटो वाले खुद डिसाइड करें कि उन्हें किस रूट पर अपना ऑटो चलाना है. इससे संबंधित दस्तावेज उन्हें ट्रैफिक डिपार्टमेंट के पास उपलब्ध कराने होंगे.

जिससे नियमानुसार उन्हें संबंधित रूट पर चलने की परमिशन दी जाएगी. परमिशन के अतिरिक्त जो भी ऑटो संबंधित रूट पर दौड़ेंगे उन्हें रोड से हटा दिया जाएगा. इस तरह से अवैध रूप से दौड़ रहे ऑटो की भी पहचान की जा सकेगी. ऑटो यूनियन वालों ने भी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की इस बात को ध्यान से समझा और रूट निर्धारित प्लान पर कार्य करने के लिए अपनी रजामंदी दी।





