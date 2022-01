नई दिल्लीः दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने साेमवार काे प्रेस कांफ्रेंस करके कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के एक वर्ष पूरा (One Year of Vaccination Campaign) होने के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता की तरफ से ना सिर्फ (Adesh Gupta thanks PM) धन्यवाद किया बल्कि यह भी कहा कि पूरे विश्व भर में इतने बड़े वैक्सीनेशन अभियान को सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के अंदर सफल बनाया जा सका है. विश्व में इतना बड़ा वैक्सीनेशन अभियान कहीं भी नहीं किया गया. भारत में अभी तक कुल 156 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज निःशुल्क लगाई जा चुकी है.जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है.

हर रोज भारत में 4.6 मिलियन लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन की डोज निःशुल्क लगाई जा (One year of vaccination campaign) रही है. 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को तीन जनवरी से वैक्सीनेशन लगाने की इजाजत दी गई थी. जिसके बाद चंद दिनों के अंदर ही तीन करोड़ 25 लाख युवाओं को वैक्सीन लगाई जा चुकी है. दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर किसी आम आदमी का पहुंचना ही मुश्किल है, वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है.

आदेश गुप्ता ने प्रेस कांफ्रेंस की.



आदेश गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि पूरे देश में वैश्विक स्तर पर आई महामारी कोरोना के भारत में (Corona in the country) आने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के अंदर ना सिर्फ एक साल में दो दो वैक्सीन का निर्माण किया गया, बल्कि पूरे देश में सभी लोगों को निःशुल्क कोरोना का टीका लगाया गया. आज टीकाकरण अभियान को जब एक साल पूरा होने जा रहा है, उस समय देश भर में 156 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज निःशुल्क लोगों काे लगाई जा चुकी है.

इसे भी पढ़ेंः #OpinionBharat : ETV भारत के मंच पर RWA की मांग, कोविड से जुड़े फैसलों में हमें भी शामिल करे दिल्ली सरकार

अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, रूस समेत यूरोपीय देशों और बाकी विश्व के बड़े देशों में इतने बड़े स्तर पर कहीं पर भी निःशुल्क कोरोना वैक्सीनेशन अभियान नहीं चलाया गया है. प्रधानमंत्री द्वारा 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 3 जनवरी को कोरोना वैक्सीन लगवाने की शुरुआत किए जाने के बाद महज 10 से 11 दिनों के छोटे से समय में तीन करोड़ 25 लाख से ज्यादा युवाओं को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया है, जो दिखाता है कि प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए इस अभियान को कितने बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है.प्रतिदिन भारत जैसे बड़े देश में 4.6 मिलियन कोरोना के टीके लगाए जा रहे हैं जो विश्व के किसी भी अन्य देश के मुकाबले कई गुना अधिक है.