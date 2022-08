नई दिल्ली : बाहरी जिले के स्पेशल स्टाफ पुलिस (Special Staff Police) ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत स्ट्रीट क्राइम (Campaign Against Street Crime ) के खिलाफ चलाये गए अभियान में मोबाइल चोरी के मामले में (Thief Arrested with Stolen Mobile Phones) एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. इसकी पहचान पप्पू के रूप में हुई है. ये हरियाणा के हिसार का रहने वाला है. नशे की लत (Habit of Intoxication) के कारण चोर बने पप्पू के पास से चोरी के 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं. पुलिस ने राज पार्क थाने के कलन्दरा इलाके (Kalandara area of ​​Raj Park Police Station) से उसे गिरफ्तार किया है.

डीसीपी समीर शर्मा (DCP Sameer Sharma)के अनुसार, चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिये दिए गए आदेशों के क्रम में पुलिस ने अपराधों में शामिल अपराधियों की पकड़ के लिए अभियान चला रखा है. इसके लिए दिल्ली पुलिस अधिक सतर्क रहने और ऐसे अपराधियों के बारे में जानकारियों को विकसित करने के भी निर्देश दिए गए हैं. इसी क्रम में कॉन्स्टेबल ललित को चोरी के मोबाइल फोन ले जाने वाले के बारे में एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी. इस पर कार्रवाई करते हुए एसीपी और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर की निगरानी में एएसआई सुनील, कॉन्स्टेबल मोहित, कपिल और दीपक की टीम का गठन कर उसको पकड़ने के लिए लगाया गया.

पुलिस टीम ने सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर मंगोलपुरी अंडरपास के सीआरपी पार्क के पास ट्रैप लगा कर संदिग्ध आरोपी को दबोच लिया. उसकी पहचान पप्पू के रूप में हुई. उसकी तलाशी में एक पॉलिथीन बैग से 5 मोबाइल बरामद किया गया, जिसे जब्त कर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है. पूछताछ के दौरान आरोपी पप्पू ने खुलासा किया कि बुरी संगत में पड़ने के कारण वह नशे का आदी हो गया और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी करना शुरू कर दिया. उसने बताया कि उसकी बहन सुल्तानपुरी में रहती है और वह अक्सर उससे मिलने आता है. इस दौरान वह तीन अन्य व्यक्तियों मेशी, सतपाल और धर्मू के संपर्क में आया, जो सुल्तानपुरी में ही रहते हैं. वो भी नशे के आदी हैं और वो मोबाइल स्नैचिंग करते है.

आरोपी ने बताया कि वह इन तीनों से सस्ते दामों पर मोबाइल फ़ोन खरीदता है और पैसे कमाने के लिए राहगीरों को बेच देता है. उसने बताया कि चोरी के 5 मोबाइल फोन उसने इन्हीं में से एक व्यक्ति से खरीदे थे और सभी 5 मोबाइल फोन मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया (Mangolpuri Industrial Area) के मजदूरों को बेचने आया था, जहां पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले में पुलिस ने राज पार्क थाने के कलन्दरा के तहत उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है. इसकी गिरफ्तारी से पुलिस ने 5 मामलों का खुलासा भी किया है.

