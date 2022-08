नई दिल्ली : सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की नबी करीम थाने की पुलिस (Nabi Karim Police Station) टीम ने एक सेंधमार को गिरफ्तार करके एक ऐसा खुलासा किया है, जिसको सुनकर आप दांतों चले अंगुली दब लेंगे. एक शातिर चोर बिहार से दिल्ली तक की यात्रा (Travel from Bihar to Delhi only for theft) केवल चोरी के लिए करता था और फिर हिस्से का माल लेकर वापस गांव चला जाता था. वह दो से तीन दिनों में लाखों का माल साफ करके दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की नाक में दम कर रखा था. लगभग आधा दर्जन चोरियों का खुलासा करते हुए रियाज को धर दबोचा है, जबकि उसका असली मास्टर माइंड फरार (Real Mastermind Absconded) है.

डीसीपी श्वेता चौहान (DCP Shweta Chauhan) के अनुसार, आरोपी अपने साथी नदीम के साथ मिल कर इलाके में चोरी-सेंधमारी की वारदातों को अंजाम देता था. रियाज़ चोरी-सेंधमारी के लिए घरों की रेकी कर के रखता था और फिर नदीम महीने में एक बार 2-3 दिनों के लिए बिहार से दिल्ली आता था और फिर दोनों साथ मिल कर चोरी-सेंधमारी को अंजाम देते थे. इसके बाद नदीम अपना हिस्सा लेकर वापस बिहार लौट जाता था.

बताया जा रहा है कि इसकी गिरफ्तारी से नबी करीम थाने के आधे दर्जन मामलों का खुलासा हुआ है, जिसमें ये दोनों शातिर चोर शामिल हुआ करते थे. डीसीपी ने बताया कि नबी करीम इलाके में चोरियों-सेंधमारियों की बढ़ती वारदातों को देखते हुए हेड कॉन्स्टेबल नदीम, पप्पू लाल और कॉन्स्टेबल सीता राम की टीम बनायी गयी. पुलिस की टीम वारदात वाली जगह के आसपास की सीसीटीवी फुटेजों को इकट्ठा कर उनकी जांच में जुट गई. सीसीटीवी तस्वीरों में पुलिस को उन चोरी वाले घरों के आसपास दो लड़कों के घूमने का पता चला. आगे की जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजों से मिली तस्वीरों को सर्कुलेट कर स्थानीय सूत्रों को सक्रिय किया तो पुलिस को सफलता मिलती दिखायी देने लगी.

इसे भी पढ़ें : वेलकम इलाके में Double Murder का सच आया सामने, करीबी ने ही सास-बहू को उतारा मौत के घाट

आखिरकार टेक्निकल सर्विलांस और स्थानीय सूत्रों की सहायता से पुलिस एक आरोपी रियाज़ की पहचान करने में कामयाब हुई. पुलिस ने आरोपी रियाज को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वह अपने सहयोगी नदीम के साथ मिल कर इन वारदातों को अंजाम देता था. उन्होंने साथ मिल कर कई चोरियों और सेंधमारी की वारदातों को अंजाम दिया है. आगे उसने बताया कि उसका साथी नदीम बिहार का रहने वाला है और महीने में एक बार 2-3 दिनों के लिए दिल्ली आता है. इस दौरान वो वारदात के लिए घर की रेकी करता है. फिर दोनों मिल कर वारदात को अंजाम देते थे. इसके बाद नदीम वापस बिहार लौट जाता था.

पुलिस ने आरोपी के पास से 60 हजार कैश, आधे दर्जन मोबाइल और 1 सोने की अंगूठी बरामद किया है. इस मामले में पुलिस रियाज़ को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई है, और उससे पूछताछ कर उसके साथी नदीम की गिरफ्तारी की कोशिश में लग गई है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप