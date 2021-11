नई दिल्ली : गीता कॉलोनी इलाके में (loot in Geeta Colony ) लूट मामले को मध्य जिला पुलिस ने सुलझा लिया है. लूट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को कमला मार्केट इलाके से गिरफ्तार किया (One arrested in Geeta Colony robbery case) है. आरोपी साहिल के पास से एक पिस्तौल और तीन जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं. इस वारदात में शामिल पांच अन्य आरोपियों के नाम का खुलासा उसने किया है.





डीसीपी श्वेता चौहान (DCP Shweta Chauhan) के अनुसार, 22 नवंबर को गांधीनगर में एक कलेक्शन एजेंट से डेढ़ लाख रुपए की लूट हुई थी. इसे लेकर गीता कॉलोनी थाने में लूट का मामला दर्ज किया गया था. 26 नवंबर को मध्य जिला स्पेशल स्टाफ में तैनात हवलदार राकेश को सूचना मिली कि वारदात में साहिल उर्फ मुकेश शामिल है. उसने अपने पांच अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था. इस जानकारी पर इंस्पेक्टर शैलेंद्र शर्मा की देखरेख में एसआई प्रदीप, एएसआई योगेंदर एवं बलजीत की टीम ने छापा मारकर साहिल उर्फ मुकेश को भवभूति मार्ग के पास से गिरफ्तार कर लिया.



तलाशी में उसके पास से एक कट्टा और तीन जिंदा कारतूस बरामद हुए. इसे लेकर आर्म्स एक्ट का मामला कमला मार्केट थाने (Arms Act case registered in Kamla Market police station) में दर्ज किया गया है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह गांधीनगर में एक कपड़े की दुकान में काम करता है. यहां पर वह कुछ युवकों जतिन, भानु, फुरकान, पंकज और कृष के संपर्क में आया.



उनके साथ मिलकर उसने पहले एक स्कूटी चुराई और फिर उस पर सवार होकर 22 नवंबर को गांधी नगर इलाके में डेढ़ लाख रुपए लूटे. पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी से दाे वारदातों को सुलझाने का दावा किया है. गिरफ्तार किया गया साहिल उर्फ मुकेश छठी कक्षा तक पढ़ा है.

