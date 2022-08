नई दिल्ली : राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मैनेजर राकेश शर्मा (New Delhi Station Manager Rakesh Sharma) ने लोगों की मदद कर अपनी अलग पहचान बना ली है. बीते 6 वर्षों से ट्रेन में सामान खोने वाले 520 से ज्यादा लोगों के सामान का पता लगाकर सामान लौटाने की सफल कोशिश (Help in Returning Missing Luggage of Train Passengers) की है. स्टेशन मैनेजर राकेश शर्मा की पहल की तारीफ न केवल सामान पाने वाले बल्कि रेलवे के अधिकारी भी कर रहे हैं.

रेलगाड़ी के सफर के दौरान अक्सर लोग अपना सामान भूल जाते हैं. उन्हें इसके वापस मिलने की उम्मीद बेहद कम होती है. लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के मैनेजर राकेश शर्मा ऐसे लोगों को उनका सामान लौटाने का काम बीते 6 वर्षों से कर रहे हैं. इस अवधि के दौरान उन्होंने 520 से ज्यादा लोगों को उनका खोया हुआ सामान वापस देकर उनके चेहरे पर खुशियां लौटाने का काम किया है. इनमें लैपटॉप, मोबाइल, पर्स एवं अन्य कीमती सामान शामिल हैं.

जानकारी के अनुसार, सुमित कोहली बीते 17 अगस्त को चंडीगढ़ शताब्दी से सुबह 10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरे थे. यहां से वह अपने घर चले गये. वहां उन्हें याद आया कि उनका पर्स ट्रेन में ही छूट गया है. उन्होंने रेलवे स्टेशन पर मैनेजर से संपर्क किया. उन्होंने ट्रेन में मौजूद रहे कर्मचारियों से इस पर्स को लेकर पूछा, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं थी. इसके बाद उन्होंने यार्ड में यात्री की सीट पर कर्मचारी को भेजा. वहां सुमित का पर्स सीट के किनारे मिल गया. इसके बाद राकेश शर्मा ने उन्हें यह पर्स लौटा दिया.

इसी तरह बीते 13 अगस्त को गगन गोयल अमृतसर शताब्दी से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आए थे. उन्हें घर पहुंचकर याद आया कि वह अपना ऐपल कंपनी का कीमती लैपटॉप ट्रेन में ही भूल गए हैं. उधर यह लैपटॉप ट्रेन के वेटर को मिल चुका था. उसने सीट नंबर के साथ इसकी जानकारी मैनेजर राकेश शर्मा को दी. उन्होंने पीएनआर नंबर के माध्यम से नंबर निकालकर गगन से संपर्क किया और उनका लैपटॉप लौटा दिया.

एक अन्य मामले में बीते 5 अगस्त को पूर्वा एक्सप्रेस से शिखा रानी नामक यात्री नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरी थीं. वह ट्रेन में अपना लैपटॉप भूल गई थीं. उन्होंने इस बारे में स्टेशन मैनेजर को बताया तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चेक किया तो पाया कि महिला के साथ वाली सीट पर बैठे शख्स ने यह लैपटॉप लिया है. उस यात्री का रिजर्वेशन फार्म निकलवाया गया. इसके बाद फॉर्म में लिखे पते पर संपर्क किया गया तो पता चला कि वह सीआईएसएफ का जवान है. उसने महिला का लैपटॉप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन थाने में जमा करवा दिया है. वहां से स्टेशन मैनेजर ने यह लैपटॉप लेकर शिखा रानी को दिलवा दिया.

राकेश शर्मा ने बताया कि स्टेशन मैनेजर का कार्यभार संभालने के बाद अप्रैल 2016 में उन्होंने पहली बार किसी का सामान तलाशकर उसे लौटाया था. इस काम से जब यात्री के चेहरे पर उन्होंने मुस्कान देखी तो इस काम को करते रहने का मन में भाव आया. वह लोगों का खोया सामान वापस ढूंढकर देने का काम करने लगे. उनका कहना है कि यात्रियों की मदद का यह काम आगे भी जारी रहेगा. स्टेशन मैनेजर राकेश शर्मा की पहल की तारीफ उनके विभाग के अफसरों के साथ साथ वह यात्री भी कर रहे हैं, जिनका कीमती सामान गायब होने के बाद मिल गया है.

