नई दिल्ली : दिल्ली में कोविड-19 के मामले लगातार तेजी से बढ़ (increasing corona cases in delhi) रहे हैं. बीते 24 घंटे में कोविड-19 के अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं. आज दिल्ली में 28,867 नए मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं संक्रमण दर 29.21 फ़ीसदी पहुंच गई है. इस दौरान बीते 24 घंटे में 31 लोगों की जान (deaths due to corona in delhi) गई है. इससे पहले दिल्ली में कोविड-19 के सबसे अधिक केस 20 अप्रैल को 28,395 आए थे.

बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 28,867 नए केस सामने आए हैं. बता दें कि इससे पहले 20 अप्रैल को दिल्ली में 28,395 केस आए थे. संक्रमण दर 29.21 फ़ीसदी पहुंच गई है. इससे पहले 3 मई को संक्रमण दर 29.55 फ़ीसदी थी. वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 94,160 हो गई है. इससे पहले 1 मई को सक्रिय मरीजों की संख्या 96,747 थी. वहीं बीते 24 घंटे में 31 मरीजों की जान गई है, जिसके बाद कोविड-19 से मरने वालों की कुल संख्या 25,271 पहुंच गई है. इसके अलावा बीते 24 घंटे में 22,121 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं.



बता दें कि बीते 24 घंटे में 98,832 टेस्ट किए गए, जिसमें RT-PCR 80,417 और एंटीजन 18,415 टेस्ट शामिल है. वहीं कंटेनमेंट जोन की संख्या अब 23,997 पहुंच गई है. इसके अलावा 62,324 मरीज होम आइसोलेशन में हैं.