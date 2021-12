नई दिल्ली : सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस (central district police) ने "इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स" ( International Day of Disabled Persons) के मौके पर दिव्यांग लड़कियों और महिलाओं (disabled girls and women) के लिए हेल्थ चेकअप कैम्प एंड अवेयरनेस कैम्प (health check-up camp and awareness camp) का आयोजन किया. इस कैम्प में दिव्यांग लड़कियों और महिलाओं के निःशुल्क हेल्थ चेकअप के साथ उन्हें दिव्यांगों के अधिकारों को लेकर जागरूक भी बनाया गया.



डीसीपी सेंट्रल (DCP, central) श्वेता चौहान ने बताया कि 3 दिसंबर को "इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स" के मौके पर डीसीपी ऑफिस कैम्पस में दिव्यांगों के लिए आयोजित हेल्थ चेकअप कैम्प में 40 लड़कियों और महिलाओं का मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. साथ ही उन्हें दिव्यांगों के अधिकारों के बारे में भी जानकारियां दी गयी. डेल्ही स्टेट लीगल सर्विस (Delhi state legal services) के वकीलों द्वारा उन्हें दिव्यांगों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई. जिसका इस्तेमाल कर वो सोसायटी के अन्य लोगों की बराबरी कर सकती हैं.



डीसीपी ने वैश्विक महामारी (pandemic) के दौरान विकलांग लोगों के सामने आने वाले मुद्दों पर प्रकाश डाला और बच्चों को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने आगे कहा कि भारत के प्रधान मंत्री ने सभी विकलांग लोगों को "दिव्यांग" कहा है और उन्हें सम्मान प्रदान किये जाने का निर्देश दिया है.



उन्होंने पैरा-ओलंपिक(Indian contingent in Paralympics) में भारतीय दिव्यांगों की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला और सभी विकलांग महिलाओं-लड़कियों को कड़ी मेहनत करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित किया. साथ ही सभी से विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं करने और जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया.



उन्होंने बताया कि स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन(star wellness and care foundation), मानद आत्मरक्षा प्रशिक्षक शिव कुमार कोहली और योग प्रशिक्षक, महिला एसआई(SI) किरण सेठी के सहयोग से सेंट्रल डिस्ट्रीक्ट नियमित रूप से दिव्यांगों के लिए सिंगिंग क्लास, योग क्लास और आत्मरक्षा प्रशिक्षण करवा रहा है. इस दौरान डीसीपी ने सभी दिव्यांग लड़कियों और महिलाओं को उपहार भी वितरित किए.

