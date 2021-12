नई दिल्लीः सीधी-सादी महिलाओं को ( women cheated in Dwarka) बेवकूफ बनाकर उनसे कान की बाली, टॉप्स आदि ज्वेलरी की ठगी करने वाले 'बंटी-बबली' की जाेड़ी को डाबड़ी पुलिस ने (Police caught two thugs ) गिरफ्तार किया है. यह दोनों इनोसेंट लेडीज को टारगेट करते थे. उन्हें नकली नोटाें का बंडल दिखाकर (Cheating by showing a bundle of fake notes) ठगी करते थे.



द्वारका के डीसीपी शंकर चौधरी ने बताया कि इन दोनों के पास से पुलिस टीम ने नकली नोटों के दाे पैकेट और कान के टॉप्स बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज की मदद से एसएचओ सुरेंद्र सिंह संधू की देखरेख में सब इंस्पेक्टर विवेक मेंदोला, एएसआई धर्मेंद्र की टीम ने इन दोनों को पकड़ने में कामयाबी पाई. ये दोनों फिर किसी महिला को (cheating in delhi) टारगेट करने के लिए घूम रहे थे.

कैसे करते थे ठगी, देखिये वीडियाे में.

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान विजय सुल्तानपुरी का और महिला सुभाष नगर की रहने वाली हैं. पूछताछ में पुलिस को पता चला कि महिला के पति की मौत हो चुकी है, जबकि विजय अपनी पत्नी को 10 साल पहले छोड़ चुका है. इनके बीच में दोस्ती हो गई और इसी बीच लॉकडाउन में जब विजय का काम छूट गया तो इस तरह की वारदात को अंजाम देना शुरू किया. इसी दौरान विजय की मुलाकात दो युवकों से हुई जो इस तरह की चीटिंग की वारदात को अंजाम देते हैं. इनकी गिरफ्तारी से पुलिस ने डाबड़ी, उत्तम नगर और बिंदापुर के आठ मामलों का सुलझाने का दावा किया है.



