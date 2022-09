नई दिल्ली : इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) ने वियतनाम और भारत के महावाणिज्य दूतावास (Consulate General of Vietnam and India) के साथ संयुक्त रूप से मध्य वियतनाम के खान होआ प्रांत के एक प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा पर एक व्यापार सम्मेलन की मेजबानी की. सम्मेलन का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार के अवसरों का लाभ उठाने और सरकारों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच भागीदारी और बातचीत को बढ़ावा देना था. मुख्य अतिथि के रुप में एच.ई. श्री ले हुआ होआंग, स्थायी उपाध्यक्ष, खान होआ पीपुल्स कमेटी, विश्वास विदु सपकाल, संयुक्त सचिव (दक्षिण), विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, श्री सी राजशेखर (ओएसडी राज्य), विदेश मंत्रालय सरकार भारत, निदेशक इंडसइंड बैंक और ले डकतिएन, अध्यक्ष, खानहोआ सैनेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ने शिरकत की.



इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (Indian Chamber of Commerce) के उत्तरी क्षेत्र समिति के अध्यक्ष धीरज पुरी ने कहा कि यह मेरे लिए खुशी की बात है कि हमारे साथ एक छत के नीचे ऐसे दूरदर्शी हैं. भारत ने हमेशा वियतनाम के साथ अपने संबंधों को बेशकीमती माना है और आज हम सभी वाणिज्य मार्ग का अनुसरण करके संबंधों को मजबूत करने के लिए यहां एकत्रित हुए हैं. खान होआ पीपुल्स कमेटी के स्टैंडिंग वाइस चेयरमैन ले हुआ होआंग ने कहा कि विभिन्न वाणिज्यिक लेनदेन में भारत के साथ सहयोग करने में सक्षम होने के लिए यह एक रोमांचक विचार है. हम वियतनाम में एफडीआई को बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय समकक्षों को समझने और तलाशने के लिए तत्पर हैं.

वियतनाम और भारत संबंध

वहीं. राज्य विदेश मंत्री सी राजशेखर कहा कि मैं इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स को इस सम्मेलन (Indian Chamber of Commerce conference) को शुरू करने के लिए बधाई देता हूं कि हम कितने उत्सुक हैं और वियतनाम के साथ संबंधों को बढ़ावा देते हैं. उनकी उपलब्धियों की सराहना करते हैं, चाहे वे युद्ध के समय था. इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) के क्षेत्रीय निदेशक देबमाल्या बनर्जी ने कहा कि वियतनाम के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध स्वतंत्रता पूर्व युग में वापस चले गए और हम कोशिशों के दौरान एक-दूसरे के साथ खड़े रहे. दोनों देश राजनयिक संबंधों के 50वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं. यहां तक ​​कि वर्चुअल समिट 2020 में भी दोनों देशों के नेताओं ने एक साथ आकर अपने लोगों की शांति और समृद्धि पर एक संयुक्त दृष्टिकोण साझा किया. द्विपक्षीय अर्थव्‍यवस्‍था पर कार्य करना भारत और वियतनाम के बीच भावी साझेदारियों की दिशा में एक स्तंभ के रूप में सिद्ध होने जा रहा है.

दोनों देश एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दीर्घकालिक निवेश की सुविधा प्रदान करेगा. ई-कॉमर्स को प्रोत्साहित करेगा, संयुक्त उद्यमों को बढ़ावा देगा, दो देशों के बीच व्यापार यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, समग्र स्वास्थ्य देखभाल और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की ओर ध्यान देगा.