नई दिल्ली: दिल्ली में शनिवार काे मंकीपॉक्स के पांचवें मरीज की पुष्टि (Fifth Monkey Pox patient found in Delhi) हुई है. संक्रमित 22 वर्षीय अफ्रीकन युवती (Delhi African Girl Monkey Pox) है. यह मरीज पहले से एलएनजेपी अस्पताल में संदिग्ध के तौर पर भर्ती थी. पिछले दिनों यह नाइजीरिया गयी थी. इसका इलाज एलएनजेपी हॉस्पिटल में चल (Monkeypox patient in LNJP hospital) रहा है. इससे पहले भी एक अफ्रीकन महिला और नाइजीरिया मूल के 35 साल के शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी. लोकनायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल के मेडिकल डायरेक्ट डॉ. सुरेश कुमार ने बताया कि संक्रमित व्यक्ति पर निगरानी रखी गयी है. उसके लिए भी डॉक्टरों की टीम लगी हुई थी.



बरतें ये सावधानीः

संक्रमित व्यक्ति के साथ त्वचा से त्वचा के निकट संपर्क से बचें

संक्रमित व्यक्ति के दाने या पपड़ी को न छुएं

संक्रमित व्यक्ति की देखभाल करते समय दस्ताने और मास्क पहनें

गंदे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट से धोया जा सकता है

बर्तन, कपड़े, बिस्तर आदि शेयर न करें

बता दें कि दिल्ली सरकार ने लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल (Monkeypox patient in LNJP hospital) में 20 आइसोलेशन रूम, गुरुतेग बहादुर अस्पताल में 10 आइसोलेशन रूम व डॉ.बाबा साहेब अम्बेडकर अस्पताल में 10 आइसोलेशन रूम मंकी पाक्स के मरीजाें के इलाज के लिए आरक्षित कर दिए हैं. साथ ही तीन अन्य प्राइवेट अस्पतालों में भी 10-10 आइसोलेशन रूम की व्यवस्था की गई है. जिनमें कैलाश दीपक अस्पताल, एमडी सिटी अस्पताल व बत्रा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर तुगलकाबाद शामिल है.