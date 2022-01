नई दिल्लीः पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने अपने स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई (online study in covid) को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अध्यापकों व छात्रों के लिए ई-लाइब्रेरी शुरू की (EDMC started e-library for teachers and students) है. ई-लाइब्रेरी को निगम के अध्यापकों द्वारा टेक महिंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से तैयार किया गया है. पूर्वी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त, विकास आनंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई-लाइब्रेरी की शुरुआत की.

इस दौरान निगम के वरिष्ठ अधिकारी और टेक महिंद्रा फाउंडेशन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे. ई-लाइब्रेरी लर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे निगम अध्यापकों द्वारा विशेषज्ञों के साथ मिलकर कोविड-19 महामारी के दौरान छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाने (East Delhi Municipal Corporation Online Education) के लिए तैयार किया गया था. इसमें कक्षा एक से लेकर कक्षा पांच तक के विद्यार्थियों के लिए हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन समेत कई विषयों के लिए अध्ययन-अध्यापन सामग्री शामिल है.

इसमें वर्कशीट और ऑडियो-वीडियो सामग्री शामिल हैं. स्कूल प्रधानाध्यपक, शिक्षक और छात्र यूजर आईडी व पासवर्ड के माध्यम से ई-लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर सकते हैं. पूर्वी दिल्ली नगर निगम की इस पहल से 354 स्कूलों के 4500 शिक्षकों व करीब 2.25 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा.





