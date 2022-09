नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) (Delhi University) में विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन (Application for undergraduate course) प्रक्रिया जारी है. डीयू के एक अधिकारी के अनुसार, अब तक करीब डेढ़ लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं. उन्होंने कहा कि 26 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच डीयू दाखिला का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा. इसलिए छात्रों के लिए यह चरण दाखिला को देखते हुए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है. उन्होंने बताया कि छात्रों को इस चरण में 26 सितंबर से 10 अक्टूबर तक सीयूईटी स्कोर और कॉलेज कोर्स (CUET Scores and College Courses) का प्रेफरेंस भरने का मौका दिया जाएगा. इसी के आधार पर तय होगा कि किस कॉलेज में किसे दाख‍िला मिलेगा. मालूम हो कि यह पहली बार हो रहा है जब डीयू सीयूईटी के आधार पर दाखिला (Admission on the basis of CUET) ले रहा है.

ये भी पढ़ें :- शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान- नहीं मर्ज होगी CUET, NEET और JEE

क्या करें क्या न करे: इस बार CUET के आधार पर दाखिला हो रहा है. छात्रों के लिए यह सिस्टम एकदम नया सा है. डीयू दाखिला डीन प्रो. हनीत गांधी ने बताया कि छात्रों को बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है. दाखिला के दूसरे चरण में ध्यान से ज्यादा से ज्यादा कॉलेज और कोर्सेज के कॉम्बीनेशन च्वाइस में भरें. इसमें अपनी प्राथमिकता वाले कॉलेजों के अलावा दूसरे कॉलेजों का विकल्प भी भरें. इससे दाख‍िले के अवसर मजबूत होंगे.

डीयू की वेबसाइट पर ही जानकारी लें : डीयू दाखिला डीन प्रो. हनीत गांधी ने बताया है कि छात्र अगर दाखिला से संबंधित जानकारी के लिए डीयू की अधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं तो छात्रों को कुछ पाइंट्स याद रखना जरूरी है. जैसे रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 10 अक्टूबर तक कर दी गई है. इसके बाद डीयू कट-ऑफ लिस्ट जारी करेगा. बता दें कि यूनिवर्सिटी अपने 67 संबद्ध कॉलेजों के माध्यम से 79 UG कोर्सेज़ में 70,000 से अधिक सीटों पर एडमिशन दे रहा है.

ये भी पढ़ें :- दिल्ली विश्वविद्यालय में अगले सत्र से CUCET के जरिए होगा दाखिला