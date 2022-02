नई दिल्लीः दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में शनिवार काे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन (Delhi Congress protests against Arvind Kejriwal) करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे. वे लाेग कुमार विश्वास द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ लगाये आराेपाें की जांच की मांग कर रहे थे. अनिल चौधरी का कहना था कि पिछले सात सालों में आम आदमी पार्टी के 80 प्रतिशत नेता जेल जा चुके हैं.

इनके निगम पार्षद को रंगे हाथ cbi पकड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल खुद को पाक साफ बता रहे हैं. इनकी देश विरोधी नीति साफ दिखाई दे रही है. ईटीवी भारत से बात करते हुए दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने (Dharna of Delhi Congress President Anil Chaudhary at the Chief Minister's residence) बताया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल पर उनके ही साथी कुमार विश्वास लगातार आरोप लगा रहे हैं और केजरीवाल सच्चाई से भाग रहे हैं. कुमार विश्वास के आरोपों का जवाब मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे हैं?

कांग्रेस का धरना प्रदर्शन.

मुख्यमंत्री आवास के पास प्रदर्शन करते कांग्रेस कार्यकर्ता.

इसे भी पढ़ेंः vishwas kejriwal khalistan : कुमार विश्वास का दावा- 'केजरीवाल ने कहा था, स्वतंत्र सूबे का पहला पीएम बनूंगा'

इसका मतलब साफ है कि केजरीवाल के खिलाफ कुमार विश्वास के आरोपों में सच्चाई है. अरविंद केजरीवाल पर खालिस्तान के नेताओं के साथ मुलाकात करने व भारत विरोधी नीतियों काे बढ़ावा देने के आराेप लगे हैं. पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि केजरीवाल के खिलाफ कुमार विश्वास के आरोपों की जांच होनी चाहिए. जिस तरह से देश विरोधी गतिविधियों को केजरीवाल पंजाब में बढ़ा रहे हैं. वह पंजाब ही नहीं पूरे देश के लिए नुकसानदायक है.

धरना देते दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष.

इसे भी पढ़ेंः दिल्ली को मिले 12 हजार से ज्यादा स्मार्ट क्लास, केजरीवाल ने विरोधियों पर साधा निशाना



आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंची थी. यूथ कांग्रेस ने मांग की, कि मुख्यमंत्री केजरीवाल राहुल गांधी के चार सवालों के जवाब दें. आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे कुमार विश्वास लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर देश विरोधी नीतियों का खुलकर आरोप लगा रहे हैं. इंडियन यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट ने आराेप लगाया कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़ी जाती है.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप