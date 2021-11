नई दिल्लीः नई दिल्ली जिले की पुलिस ने नुक्कड़ नाटक (nukkad natak) कर लोगों को नशे से होने वाले नुकसान और इससे बचाव के उपाय बताए. 'नशा मुक्त भारत' (drug free India campaign) अभियान के तहत जिले के अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम का आयाेजन किया गया.



नई दिल्ली के डीसीपी (DCP of New Delhi) दीपक यादव के अनुसार, नशा मुक्त भारत अभियान के तहत "SAY NO TO DRUGS" का नारा दिया गया. जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्राें में संजय कॉलोनी, जनता कॉलोनी और काली बॉडी में नुक्कड़ नाटक कर लोगों को नशा नहीं करने के प्रति संवेदनशील बनाने की पहल की गई है.

नुक्कड़ नाटक



कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने भाग लिया. इस आयोजन में डिवीजन ऑफिसरों ने भी भाग लिया और आम जनता से बातचीत की. कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनके जीवन में नशीली दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूक और प्रेरित करना था.



नशीले पदार्थों के सेवन से ना केवल शारीरिक नुकसान हाेता है बल्कि मन की सुदृढ़ता भी क्षीण हाेती है. नशीला पदार्थ के लगातार सेवन से लाेगाें काे इसकी लत लग जाती है. इसके बाद इसे पाने के लिए वे आपराधिक कार्य भी करने लगते हैं. इसलिए लोगों को इससे बचने की जरूरत है.