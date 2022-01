नई दिल्लीः पालम गांव पुलिस (Palam Village Police) ने शराब की तस्करी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार (Smuggler arrested with liquor in Palam)किया है. जिसकी पहचान साहिल के रूप में हुई है. यह नरेला का रहने वाला है. पुलिस ने इसके पास से लग्जरी गाड़ी से छह हजार शराब की बोतलें बरामद की है. गाड़ी काे भी जब्त कर लिया गया है.



साउथ वेस्ट के डीसीपी गौरव शर्मा के अनुसार, पालम गांव पुलिस को सूत्रों से पालम फ्लाई ओवर के हेल्थ सेंटर के पास शराब की खेप (Illegal liquor recovered in Delhi) लाये जाये जाने के बारे में सूचना मिली. तत्काल पालम गांव के एसएचओ पारसनाथ वर्मा के नेतृत्व में एसआई देवेंद्र, हेड कॉन्स्टेबल ललित प्रसाद, कॉन्स्टेबल विशाल और लवकेश की टीम का गठन कर इसकी पकड़ के लिए लगाया गया.

पालम में शराब पकड़ायी.

पुलिस टीम ने सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर हेल्थ सेंटर के पास ट्रैप लगा कर संदिग्ध गाड़ी को रोका. गाड़ी की तलाशी में उसमें बरामद की गयी. कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गाड़ी सहित शराब को जब्त कर गाड़ी चालक को हिरासत में ले लिया. इस मामले में पुलिस ने एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है.

